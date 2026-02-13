רוסיה מגבירה את הלחץ על אפליקציות המסרים הבינלאומיות ופועלת לחסימת וואטסאפ ולהגבלת השימוש בטלגרם, במהלך שמבקריו מגדירים כחלק ממאמץ להעמקת השליטה הממשלתית בשיח הציבורי ובמידע האישי של אזרחי המדינה.

וואטסאפ מסרה כי הקרמלין ניסה לחסום "באופן מלא" את השימוש באפליקציה ברחבי רוסיה, בטענה שהמהלך נועד לדחוף את הציבור לעבור לאפליקציית מסרים ממשלתית שבשליטת המשטר.

"ניסיון לנתק יותר מ-100 מיליון משתמשים מתקשורת פרטית ומאובטחת הוא צעד לאחור", נמסר מהחברה, שהוסיפה כי תמשיך לפעול כדי לשמור על חיבור המשתמשים. בהמשך אישרו הרשויות ברוסיה כי אכן נחסמה האפליקציה.

בקרמלין טענו כי וואטסאפ וטלגרם סירבו לעמוד בדרישות החוק הרוסי לאחסון נתוני משתמשים בתחומי המדינה. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אמר כי מטא, החברה האם של וואטסאפ, תוכל לחדש את פעילותה אם "תעמוד בחוק ותיכנס לדיאלוג", והבהיר כי ללא היענות לדרישות – "אין לה כל סיכוי".

סוכנות הידיעות הממשלתית טאס אף דיווחה כי וואטסאפ צפויה להיחסם לצמיתות במהלך 2026, לאחר שמוסקווה הגדירה את מטא כ"ארגון קיצוני".

במקביל, הודיעו הרשויות על הגבלת הגישה לטלגרם, בטענה שהחברה סירבה להסיר תכנים המוגדרים על ידי מוסקווה כ"פליליים וטרוריסטיים".

לפי דיווח בטאס, טלגרם עומדת בפני קנסות בהיקף של עשרות מיליוני רובלים בשל אי-ציות לדרישות הפיקוח. משתמשים רבים ברחבי רוסיה דיווחו בימים האחרונים על שיבושים נרחבים באפליקציה, האטה בפעילות ואף ניתוקים זמניים.

טלגרם נחשבת לאחת מאפליקציות המסרים הפופולריות ביותר ברוסיה ומשמשת מיליוני אזרחים, בהם גם אנשי צבא, בכירים במערכת הציבורית וכלי תקשורת ממלכתיים – לרבות גורמים בקרמלין עצמו.

מייסד החברה, פאבל דורוב, תקף את המהלך והצהיר כי טלגרם "עומדת על חופש הביטוי והפרטיות, ללא קשר ללחצים", והאשים את השלטונות בניסיון לכפות על הציבור אפליקציה ממשלתית המיועדת למעקב וצנזורה פוליטית.

ברקע ההגבלות עומדת אפליקציית Max – פלטפורמת מסרים בשליטה ממשלתית, שלטענת מבקריה אינה מציעה הצפנה מקצה לקצה ועלולה לאפשר גישה ישירה של הרשויות לתוכן השיחות.

מאז 2025 מחויבות חברות הסלולר ברוסיה להתקין את האפליקציה מראש על כל מכשיר חדש, ועובדי המגזר הציבורי, מורים ותלמידים נדרשים להשתמש בה במסגרת עבודתם או לימודיהם.

ארגונים למען זכויות דיגיטליות ברוסיה מדווחים כי לצד המהלך נגד אפליקציות המסרים, הוסרו באחרונה שורה של אתרים ממרשם כתובות האינטרנט הממשלתי, בהם יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם וגרסת הרשת של וואטסאפ. בפועל, הגישה לאתרים אלה מתאפשרת כיום בעיקר באמצעות שימוש ברשתות פרטיות וירטואליות.