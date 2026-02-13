כיכר השבת
ראיתם אותו?

נעדר כבר שבוע: רפאל מאשדוד נראה לאחרונה בבת ים ומאז נותק עימו הקשר

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור תושב אשדוד בן 57 שנותק עמו הקשר בבת ים מאז 7 בפברואר; כל היודע דבר מתבקש לפנות למוקד 100 או לתחנת אשדוד (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורו של רפאל גדקר, בן 57, תושב אשדוד, אשר נותק עמו הקשר ביום שישי, 7 בפברואר 2026, באזור בת ים. מאז אותו מועד לא נוצר עמו קשר ובני משפחתו מודאגים לשלומו.

על פי פרטי המשטרה, גובהו של גדקר כ-1.65 מטר, מבנה גופו מלא ושיערו לבן. ככל הנראה, בעת היעדרותו לבש חולצה מכופתרת לבנה ומכנסי ג’ינס.

במשטרה מדגישים כי כל פרט, ולו הקטן ביותר, עשוי לסייע באיתורו. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל, או ליצור קשר עם תחנת משטרת אשדוד בטלפון 08-6387295 או 08-6387222.

מצורפת תמונתו של הנעדר

(צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר