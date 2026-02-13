( צילום: דוברות המשטרה )

משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורו של רפאל גדקר, בן 57, תושב אשדוד, אשר נותק עמו הקשר ביום שישי, 7 בפברואר 2026, באזור בת ים. מאז אותו מועד לא נוצר עמו קשר ובני משפחתו מודאגים לשלומו.

על פי פרטי המשטרה, גובהו של גדקר כ-1.65 מטר, מבנה גופו מלא ושיערו לבן. ככל הנראה, בעת היעדרותו לבש חולצה מכופתרת לבנה ומכנסי ג’ינס. במשטרה מדגישים כי כל פרט, ולו הקטן ביותר, עשוי לסייע באיתורו. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל, או ליצור קשר עם תחנת משטרת אשדוד בטלפון 08-6387295 או 08-6387222. מצורפת תמונתו של הנעדר