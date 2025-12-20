היה איש אחד שראה בספרים שמי שיצום 40 יום ברציפות ויעשה סיגופים של גלגולי שלג וינעל נעליים עם מסמרים בתוך הנעל ולא ידבר דיבורי חול כל ה-40 יום, אם יעשה את כל סדר הסיגופים האלו יזכה ל.. גילוי אליהו הנביא זכור לטוב, ואותו האיש עשה בדיוק כמו שכתוב בספרים, ולאחר 40 יום, חיכה לגילוי אליהו, ואליהו הנביא לא הגיע.

האיש שמע שהבעל שם טוב זוכה לגילוי אליהו, אמר נלך אליו, אולי יגיד לאליהו הנביא שיתגלה גם אלי, וכשהגיע לבעל שם טוב ושטח לפניו את טענתו שעשה את סדר ה-40 יום ואליהו הנביא לא הגיע.

השיב לו הבעל שם טוב תבוא אלי עוד שלושה ימים ואתן לך תשובה.

האיש היה בטח חשב שעכשיו הבעל שם טוב ידבר עם אליהו הנביא ואולי יצרפו אותו לחבורתם, לבנתיים ציוה הבעל שם טוב את העגלון הגוי אלקסי לקחת את הסוס ולהכניסו לאורווה שלושה ימים רצופים מבלי לתת לו אוכל ומים.

לאחר שלושה ימים הגיע האיש המסוגף לפני הבעל שם טוב, והבעל שם טוב יצא איתו לחצר, וביקש מאלכסי שישחרר את הסוס, ואז הסוס יצא החוצה לאויר הזך והקריר כשהארץ מכוסה בשלג ומרוב התלהבות התחיל הסוס להתגלגל על הארץ בשלג, ורץ מיד לטרוף תבואה בפיו.

אז פנה הבעל שם טוב לאותו האיש ואמר לו: ראה, הסוס הזה כבר 20 שנה לא דיבר דיבורי חול, לסוס יש לו מנעלים עם מסמרים, הסוס הזה עושה גלגולי שלג, וכבר שלושה ימים ושלושה לילות לא אכל, ולמרות זאת הוא לא זכה לגילוי אליהו הנביא, ולמה? כי הסוס נשאר סוס...

אפשר לעשות סיגופים ולהתענות ואפשר שלא, אבל מה שחשוב זה לזכך את החומריות שבגוף. להיות צדיק וקדוש ולא העיקר לצום ולסבול.