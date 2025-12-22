אש קודש בפתח החדר: צפו בתיעוד ממעמד ההדלקה של הרבי מביאלה ב'זאת חנוכה'
אלפי חסידי ביאלה נהרו אמש בליל 'זאת חנוכה' לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר במעמד הדלקת הנרות במרכז החסידות בירושלים| האדמו"ר העלה את שלהבת אש הקודש בחנוכייה העתיקה מירושת אבותיו הקדושים, שהוצבה בפתח חדרו שבבית מדרשו | בסיום המעמד זימרו החסידים מניגוני החג בדבקות עילאית (חסידים)
רבבות חסידי גור זכו מדי ערב להסתופף בצילו של האדמו"ר ולחזות בנועם עבודתו הקדושה במעמד הדלקת הנרות | אמש, בליל 'זאת חנוכה', שם הצלם שוקי לרר פעמיו אל עבר מרכז החסידות בירושלים, וחזר עם תיעוד מרהיב, החל מרגעי הכנסת חנוכיית הכסף על ידי העסקן לבית גור מוטי בבצ'יק, דרך מעמד ההדלקה של האדמו"ר והדלקת ה'שמש' על ידי בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר, ועד למראות העוצמתיים של אלפי החסידים המזמרים מניגוני החג אל מול פני הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
דרמה בערלוי, במוצאי שבת האחרונה, לאחר שבת מרוממת בה התאספו אלפי החסידים לשבות בצילו, יצא האדמו"ר מערלוי במתקפה חריפה נגד הלבוש המודרני שחדר לקהילות החסידים • "היצר הרע מצא דרך לקרר את היידישקייט דרך הבגדים המשונים", זעק הרבי • וגם, הקריאה להקמת "חבורות" להתעלות בעבודת השם | הדברים המלאים (חסידים)
גולת הכותרת של מעמדי החנוכה היו ללא כל ספק בחצרו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא, המנהיג את ממלכת אבותיו בעיה"ק ירושלים • מאות נהרו מכל רחבי ירושלים לחזות בנועם עבודתו | השיא בכל ערב, ניגוני הכיסופים בכינור מול הנרות הקדושים, המעמד בישיבת 'אורייתא' והטיש שנמשך עד עלות השחר • תיעוד מסכם מהלילות המאירים והקדושים (חסידים)
לאחר עבודת הקודש של שמונת ימי חנוכה, העלה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שלהבת אש קודש בחנוכיית הזהב בהיכל בית מדרשו הגדול במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים, ולאחר שירת הזמירות והפיוטים כנהוג, שרף האדמו"ר את הפתילות מתוך רגשי קודש נעלים לקול שירה אדירה לשנה הבאה בירושלים הבנויה (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מטעמשוואר בבני ברק, רבתה השמחה עם היוודע הבשורה המרנינה על לידת נינו, בן לנכדו חביבו הרב משה אריה לייפער | בצל השמחה חבש הרבי בגדי שבת, והעלה נרות חנוכה מתוך שמחה של מצווה כשהוא מודה להשי"ת על רוב חסדיו שעשה עמו (חסידים)
בני משפחתו ותלמידיו של הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, שהתאספו לשבות במחיצתו בשבת חנוכה, זכו עם צאת השבת ומיד לאחר ההבדלה לחזות בנועם עבודתו בהדלקת נרות החנוכה | טרם המעמד זימרו הנוכחים שירי רגש והתעוררות כהכנה למצווה (חרדים)
בחנוכיית ענק שלא היתה מביישת שום אדמו"ר בסדר גודל של רבבות חסידים, הדליק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את נרות החנוכה במלבושי שבת ויו"ט, אחוז שרעפי קודש כשהציבור עומד בדממה וחוזים בעבודתו הקדושה | בסיום המעמד ערך הרבי טיש וחילק סופגניות לנוכחים (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית נדבורנה בבני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק | במהלך השמחה ערך חתן המצוות 'סיום מסכת' לקורת רוחם של זקניו האדמו"רים | המוני החסידים נהרו לשמחה כשהם לבושים בבגדי שבת, כנהוג בחסידות בימי החנוכה המאירים | את המעמד הנעימו מקהלת נדבורנה המורחבת בליווי הרכב אברכים שניגנו בכינורות, כמסורת החצר בימי החנוכה (חסידים)
לבוש בבגדי שבת לתפארה, הדליק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד את נרות החנוכה בחנוכייה המפוארת שהוריש לו אביו האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל בירושה | בסיום המעמד המרומם, בו זכו החסידים לשמוע את האדמו"ר משתפך בפיוטים אל מול פני המנורה בנוסח המלבב, עבר הקהל לקבלת 'חנוכה געלט', זאת לאחר שזכו להסב בצילו במסיבת חנוכה מפוארת (חסידים)
אלפי תושבי ארה"ב נוהרים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב בעת הדלקת נרות החנוכה | על אף שהמעמד נמשך דקות ספורות בלבד, ההמונים עושים מאמץ כביר לזכות ולהביט ברגעי הקודש הנערכים בהיכל מרכז החסידות בבורו פארק, שם ממשיך הרבי את עבודת אביו הרה"ק זצ"ל, כשהוא משתמש בחנוכיית הירושה המיוחסת שעברה מדור לדור בחזקת אבותיו הקדושים (חסידים)
לאחר שהנעימו את מעמדי ההדלקה בקולם, ילדי מקהלת סערט ויז'ניץ זכו לרגע של התעלות בחדרו של האדמו"ר, יחד עם המנצח הרב חיים בנט, שם הודה להם האדמו"ר תוך שהוא מרחיב בדברי חיזוק על מעלת הנגינה | בהמשך עברו לקבל "מטבע ברכה - דמי חנוכה" מידי האדמו"ר| צפו בתיעוד (חסידים)
האיש שצם 40 יום ברציפות ועשה סיגופים של גלגולי שלג ונעל נעליים עם מסמרים בתוך הנעל, בשביל לזכות לגילוי אליהו - ולא זכה, שמע שהבעל שם טוב זוכה לגילוי אליהו, אמר נלך אליו, אולי יגיד לאליהו הנביא שיתגלה גם אלי | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש (חסידים)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר שליט"א, הדליק את נרות החנוכה בליל רביעי של החג בהיכל ישיבת 'שביל התורה' העומדת תחת נשיאותו. לאחר מכן נערכה מסיבת חנוכה מרכזית בהיכל המתיבתא בקריית יואל, שם נשא הגאב"ד דברי חיזוק | צפו בתיעוד מרגעי הדבקות והתעלות בצל הגאב"ד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחובות, מדליק האדמו"ר מקרעטשניף את נרות החנוכה מדי ערב ברוב עם ובהשתתפות מאות חסידים | צפו בתיעוד מעבודת הקודש בנר רביעי של חנוכה, מהטבת הנרות ועד לאחר ההדלקה מתוך שרעפי קודש | בלנגן עם הכינור כיבד הרבי את נכדו הרב נפתלי חיים רוזנבוים (חסידים)
בבית מדרשו הצנוע ברחוב רש"י בבני ברק, הדליק האדמו"ר הישיש מנאראל את נרות החנוכה בפני קהל חסידיו ומעריציו באחד מלילות החנוכה | בשאר לילות החנוכה נערך המעמד במעונו של הרבי בקרב בני המשפחה בלבד | צפו בתיעוד המרומם מהיכל בית המדרש ומהקודש פנימה (חסידים)
תושבי מונסי זכו השבוע למחזה רוחני מרומם, בעת שחזו בנועם עבודת הקודש של האדמו"ר מטאהש במעמד ההוד של הדלקת נרות חנוכה | האדמו"ר, שהגיע לעיר לרגל שמחת אירוסי נכדתו הכלה תחי', הקדים את בואו כדי לערוך את מעמד ההדלקה בקרב חסידיו | בסיום המעמד חגגו החסידים ברוב גיל וחדווה בשמחת רבם ומאורם, כשבמרכז ההיכל ניצבת החנוכייה בגאון ובעוז, תוך שגדולי רבני העיר עולים לברך ולהתברך מהאדמו"ר ביום שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)
