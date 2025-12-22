כיכר השבת
בחנוכיית האבות

אש קודש בפתח החדר: צפו בתיעוד ממעמד ההדלקה של הרבי מביאלה ב'זאת חנוכה'

אלפי חסידי ביאלה נהרו אמש בליל 'זאת חנוכה' לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר במעמד הדלקת הנרות במרכז החסידות בירושלים| האדמו"ר העלה את שלהבת אש הקודש בחנוכייה העתיקה מירושת אבותיו הקדושים, שהוצבה בפתח חדרו שבבית מדרשו | בסיום המעמד זימרו החסידים מניגוני החג בדבקות עילאית (חסידים)

האדמו"ר מביאלה בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
2
רבבות לא אלפים
נתן
""אלפי רבבה"
יודע לחשב מספרים
1
זכות אבות תגן עליו
משה יוסף

