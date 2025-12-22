בחנוכיית האבות אש קודש בפתח החדר: צפו בתיעוד ממעמד ההדלקה של הרבי מביאלה ב'זאת חנוכה' אלפי חסידי ביאלה נהרו אמש בליל 'זאת חנוכה' לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר במעמד הדלקת הנרות במרכז החסידות בירושלים| האדמו"ר העלה את שלהבת אש הקודש בחנוכייה העתיקה מירושת אבותיו הקדושים, שהוצבה בפתח חדרו שבבית מדרשו | בסיום המעמד זימרו החסידים מניגוני החג בדבקות עילאית (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:14