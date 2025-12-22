שירי רגש כהכנה למצווה אבוקת הפוסק: צפו בהדלקת נרות החנוכה של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן בני משפחתו ותלמידיו של הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, שהתאספו לשבות במחיצתו בשבת חנוכה, זכו עם צאת השבת ומיד לאחר ההבדלה לחזות בנועם עבודתו בהדלקת נרות החנוכה | טרם המעמד זימרו הנוכחים שירי רגש והתעוררות כהכנה למצווה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:59