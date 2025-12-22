כיכר השבת
צפו בחנוכיית הענק של ספינקא רמת אהרן שלא מבייש את החצרות הגדולות ביותר

בחנוכיית ענק שלא היתה מביישת שום אדמו"ר בסדר גודל של רבבות חסידים, הדליק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את נרות החנוכה במלבושי שבת ויו"ט, אחוז שרעפי קודש כשהציבור עומד בדממה וחוזים בעבודתו הקדושה | בסיום המעמד ערך הרבי טיש וחילק סופגניות לנוכחים (חסידים)

האדמו"ר מספינקא רמת אהרן בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
