הוד ומלכות צפו בחנוכיית הענק של ספינקא רמת אהרן שלא מבייש את החצרות הגדולות ביותר בחנוכיית ענק שלא היתה מביישת שום אדמו"ר בסדר גודל של רבבות חסידים, הדליק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את נרות החנוכה במלבושי שבת ויו"ט, אחוז שרעפי קודש כשהציבור עומד בדממה וחוזים בעבודתו הקדושה | בסיום המעמד ערך הרבי טיש וחילק סופגניות לנוכחים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:48