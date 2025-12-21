הייעוץ המשפטי לממשלה פרסם היום (ראשון) חוות דעת נחרצת המתנגדת להצעת החוק להקמת "ועדה ממלכתית-לאומית" לבדיקת אירועי שבעה באוקטובר. בחוות הדעת נכתב כי מדובר בהצעת חוק פרסונלית ופסולה, שנועדה לשרת את האינטרסים של הממשלה וחבריה בדרך של עקיפת המנגנונים הקבועים בחוק. לפי עמדת הייעוץ המשפטי, על הממשלה למשוך את תמיכתה מההצעה ולהורות לאלתר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית במתכונתה המקורית.

במרכז הביקורת עומד המנגנון המוצע למינוי חברי הוועדה. בעוד שחוק ועדות חקירה הקיים קובע כי נשיא בית המשפט העליון הוא הממנה את חברי הוועדה כדי להבטיח כביכול "עצמאות", ההצעה החדשה מבקשת להעביר את סמכות המינוי לידי גורמים פוליטיים, בהם יו"ר הכנסת ונציגי הקואליציה והאופוזיציה.

בייעוץ המשפטי מזהירים כי מתווה זה יוצר פוליטיזציה שתגרום לשיקולים מפלגתיים לדרוס את המקצועיות החיונית לחקר האמת, זאת למרות שהוצע שהוועדה תוקם בידי הקואליציה והאופוזיציה במתווה של 50-50.

חוות הדעת מדגישה כי אירועי שבעה באוקטובר הם האסון הכבד ביותר בתולדות המדינה, ולכן נדרש מנגנון בירור הנהנה מניתוק מלא מהדרג הפוליטי ומלגיטימציה ציבורית רחבה. נטען כי הממשלה, שהיא עצמה מושא מרכזי לחקירה, מנסה לייצר נתיב הנוח לה על ידי שימוש לרעה במסלול של הצעת חוק פרטית.

"אסור שהציבור יחשוב שהממשלה הקימה ועדת חקירה בהרכב הנוח לה", נכתב בחוות הדעת תוך ציטוט דברים שנאמרו בכנסת בעת חקיקת החוק המקורי.

מעבר לשאלת ההרכב, בייעוץ המשפטי מתריעים מפני חלוף הזמן, הגובה מחיר ראייתי כבד ועלול לטשטש זיכרונות ולפגוע באיתור מסמכים ועדים. כמו כן, הובע חשש כי ועדת השרים שהוקמה לקביעת נושאי החקירה תפגע בעצמאות הוועדה ותנסה לעצב נרטיב מסוים במקום לאפשר בירור אובייקטיבי.

למעשה, חוות הדעת קובעת כי אין להקים מנגנונים חדשים ומסורבלים, אלא להשתמש בכלי הייעודי שהקימה הכנסת לפני עשרות שנים למצבי משבר אמון קיצוניים - ועדת החקירה הממלכתית, כלומר: ועדת חקירה המנוהלת בידי בג"ץ, שחבריו ידועים בעמדותיהם הפוליטיות.