וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי מזל טוב באורות החנוכה: שמחת הולדת הנין לאדמו"ר מטעמשוואר וההדלקה בבגדי שבת במעון קודשו של האדמו"ר מטעמשוואר בבני ברק, רבתה השמחה עם היוודע הבשורה המרנינה על לידת נינו, בן לנכדו חביבו הרב משה אריה לייפער | בצל השמחה חבש הרבי בגדי שבת, והעלה נרות חנוכה מתוך שמחה של מצווה כשהוא מודה להשי"ת על רוב חסדיו שעשה עמו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:32