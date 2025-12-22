כיכר השבת
וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

מזל טוב באורות החנוכה: שמחת הולדת הנין לאדמו"ר מטעמשוואר וההדלקה בבגדי שבת

במעון קודשו של האדמו"ר מטעמשוואר בבני ברק, רבתה השמחה עם היוודע הבשורה המרנינה על לידת נינו, בן לנכדו חביבו הרב משה אריה לייפער | בצל השמחה חבש הרבי בגדי שבת, והעלה נרות חנוכה מתוך שמחה של מצווה כשהוא מודה להשי"ת על רוב חסדיו שעשה עמו (חסידים)

האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מטעמשוואר בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

הוד ומלכות

|
ש

פרסומי ניסא

כתבה מקודמת|מקודם

מראה שובה לב

||
5

ירושת אבות

||
1

בחנוכיית אבותיו

|

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת

|

הסגולה למוצאי שבת

||
1

רגעי התעלות וקדושה

|

ומי כובד בלנגן עם הכינור?

|

הוד קדומים בבני ברק

|

 כְּדֵי לְהוֹדוֹת לִשְמֶךָ

||
1

תיעוד מהקודש פנימה

|

רגעי ההתעלות ודבקות

||
11

שלהבת בכתלים המיתולוגים

||
1

גלריה מסכמת

|

היה כדאי לחכות

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר