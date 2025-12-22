מזל טוב באורות החנוכה: שמחת הולדת הנין לאדמו"ר מטעמשוואר וההדלקה בבגדי שבת
במעון קודשו של האדמו"ר מטעמשוואר בבני ברק, רבתה השמחה עם היוודע הבשורה המרנינה על לידת נינו, בן לנכדו חביבו הרב משה אריה לייפער | בצל השמחה חבש הרבי בגדי שבת, והעלה נרות חנוכה מתוך שמחה של מצווה כשהוא מודה להשי"ת על רוב חסדיו שעשה עמו (חסידים)
בני משפחתו ותלמידיו של הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, שהתאספו לשבות במחיצתו בשבת חנוכה, זכו עם צאת השבת ומיד לאחר ההבדלה לחזות בנועם עבודתו בהדלקת נרות החנוכה | טרם המעמד זימרו הנוכחים שירי רגש והתעוררות כהכנה למצווה (חרדים)
בחנוכיית ענק שלא היתה מביישת שום אדמו"ר בסדר גודל של רבבות חסידים, הדליק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את נרות החנוכה במלבושי שבת ויו"ט, אחוז שרעפי קודש כשהציבור עומד בדממה וחוזים בעבודתו הקדושה | בסיום המעמד ערך הרבי טיש וחילק סופגניות לנוכחים (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית נדבורנה בבני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק | במהלך השמחה ערך חתן המצוות 'סיום מסכת' לקורת רוחם של זקניו האדמו"רים | המוני החסידים נהרו לשמחה כשהם לבושים בבגדי שבת, כנהוג בחסידות בימי החנוכה המאירים | את המעמד הנעימו מקהלת נדבורנה המורחבת בליווי הרכב אברכים שניגנו בכינורות, כמסורת החצר בימי החנוכה (חסידים)
לבוש בבגדי שבת לתפארה, הדליק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד את נרות החנוכה בחנוכייה המפוארת שהוריש לו אביו האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל בירושה | בסיום המעמד המרומם, בו זכו החסידים לשמוע את האדמו"ר משתפך בפיוטים אל מול פני המנורה בנוסח המלבב, עבר הקהל לקבלת 'חנוכה געלט', זאת לאחר שזכו להסב בצילו במסיבת חנוכה מפוארת (חסידים)
אלפי תושבי ארה"ב נוהרים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב בעת הדלקת נרות החנוכה | על אף שהמעמד נמשך דקות ספורות בלבד, ההמונים עושים מאמץ כביר לזכות ולהביט ברגעי הקודש הנערכים בהיכל מרכז החסידות בבורו פארק, שם ממשיך הרבי את עבודת אביו הרה"ק זצ"ל, כשהוא משתמש בחנוכיית הירושה המיוחסת שעברה מדור לדור בחזקת אבותיו הקדושים (חסידים)
לאחר שהנעימו את מעמדי ההדלקה בקולם, ילדי מקהלת סערט ויז'ניץ זכו לרגע של התעלות בחדרו של האדמו"ר, יחד עם המנצח הרב חיים בנט, שם הודה להם האדמו"ר תוך שהוא מרחיב בדברי חיזוק על מעלת הנגינה | בהמשך עברו לקבל "מטבע ברכה - דמי חנוכה" מידי האדמו"ר| צפו בתיעוד (חסידים)
האיש שצם 40 יום ברציפות ועשה סיגופים של גלגולי שלג ונעל נעליים עם מסמרים בתוך הנעל, בשביל לזכות לגילוי אליהו - ולא זכה, שמע שהבעל שם טוב זוכה לגילוי אליהו, אמר נלך אליו, אולי יגיד לאליהו הנביא שיתגלה גם אלי | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש (חסידים)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר שליט"א, הדליק את נרות החנוכה בליל רביעי של החג בהיכל ישיבת 'שביל התורה' העומדת תחת נשיאותו. לאחר מכן נערכה מסיבת חנוכה מרכזית בהיכל המתיבתא בקריית יואל, שם נשא הגאב"ד דברי חיזוק | צפו בתיעוד מרגעי הדבקות והתעלות בצל הגאב"ד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחובות, מדליק האדמו"ר מקרעטשניף את נרות החנוכה מדי ערב ברוב עם ובהשתתפות מאות חסידים | צפו בתיעוד מעבודת הקודש בנר רביעי של חנוכה, מהטבת הנרות ועד לאחר ההדלקה מתוך שרעפי קודש | בלנגן עם הכינור כיבד הרבי את נכדו הרב נפתלי חיים רוזנבוים (חסידים)
בבית מדרשו הצנוע ברחוב רש"י בבני ברק, הדליק האדמו"ר הישיש מנאראל את נרות החנוכה בפני קהל חסידיו ומעריציו באחד מלילות החנוכה | בשאר לילות החנוכה נערך המעמד במעונו של הרבי בקרב בני המשפחה בלבד | צפו בתיעוד המרומם מהיכל בית המדרש ומהקודש פנימה (חסידים)
תושבי מונסי זכו השבוע למחזה רוחני מרומם, בעת שחזו בנועם עבודת הקודש של האדמו"ר מטאהש במעמד ההוד של הדלקת נרות חנוכה | האדמו"ר, שהגיע לעיר לרגל שמחת אירוסי נכדתו הכלה תחי', הקדים את בואו כדי לערוך את מעמד ההדלקה בקרב חסידיו | בסיום המעמד חגגו החסידים ברוב גיל וחדווה בשמחת רבם ומאורם, כשבמרכז ההיכל ניצבת החנוכייה בגאון ובעוז, תוך שגדולי רבני העיר עולים לברך ולהתברך מהאדמו"ר ביום שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)
חדרו של זקן צדיקי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, הומה אדם בימי החנוכה מהמוני הנוהרים לקבלת 'מעות חנוכה' כסגולה לשמירה, ברכה והצלחה. באחת התמונות נצפה האדמו"ר כשהוא קם ברוב כבוד מכסאו עם כניסתו של הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, שהגיע לקבל 'ברכת שלום' עם חזרתו לעירו לאחר ביקור קצר בארה"ק | צפו (חסידים)
צפו בתיעוד ענק ממעמד הדלקת נר רביעי בחצר הקודש גור | החל מעבודת הקודש של האדמו"ר בהעלאת השלהבת, ועד לשירת הרבבות ברוב רגש שהרעידה את כותלי בית המדרש הגדול | הצלם חיים גולדברג מגיש גלריה של עוצמה, קדושה והתעלות| צפו (חסידים)
באולם השוכן בבית האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בבני ברק, הדליק השבוע האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את נר החנוכה בלילה הראשון, בהשתתפות בני משפחתו המתגוררים בעיר | את המיקום הייחודי השיג חתנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, שחפץ לערוך את המעמד בין הכתלים הספוגים בקדושת אבות | צפו בתיעוד (חסידים)
אדמו"רים רבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר ממישקולץ, בת לבנו הרה"ג רבי אהרן ברגר, חתן הגה"צ רבי יעקב שלום טויב, אב"ד עתלית. החתן נכד האדמו"ר מגארליץ, בן הרה"ג רבי אלעזר מנחם מנדל שפירא, בן הרה"ג רבי ישראל שפירא | בסידור קידושין כובד דוד החתן האדמו"ר מזוויעהיל ארה"ב, בשאר הכיבודים כובדו אדמו"רי ורבני המשפחה (חסידים)
לאחר תקופת נסיון של השתקמות בעיה"ק טבריה, חזר הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא, לבני ברק. אמש העלה הרב את שלהבת חנוכה בפני קהל חסידיו ומעריציו, שנהרו בהמוניהם לחזות בנועם זיו עבודת הקודש וקיבלו את פניו בהתרגשות דקדושה | בסיום המעמד, זכו החסידים הנרגשים לקבל מידיו של האב"ד סופגניה לרגל שובו לשהות בקרבם | צפו (חסידים)
