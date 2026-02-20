בריטניה חוסמת את ארה״ב משימוש ב״אי המפציצים״ לתקיפה באיראן

מתיחות חריגה בין ארצות הברית לבריטניה: כלי תקשורת מרכזיים בממלכה מדווחים כי לונדון מסרבת לאשר לוושינגטון להשתמש בבסיס הצבאי בדייגו גרסיה, המכונה “אי המפציצים”, לצורך מתקפה אפשרית נגד איראן.

לפי הדיווחים ב-BBC, “הטיימס” והגרדיאן, מדובר בשינוי משמעותי לעומת העבר, אז השתמשה ארה״ב בבסיס האסטרטגי שבאוקיינוס ההודי למבצעים צבאיים שונים במזרח התיכון.

ההערכה היא כי הסירוב הבריטי נובע מחשש לתגובה איראנית, לצד שיקולים משפטיים בינלאומיים שלפיהם מדינה שמאפשרת שימוש בשטחה לפעולה צבאית עשויה להיחשב שותפה למהלך.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי ההתפתחויות סביב הכנות אפשריות לתקיפה באיראן השפיעו גם על עמדתו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בנוגע לעסקת איי צ׳גוס - שבמסגרתה בריטניה אמורה להעביר את השליטה בארכיפלג למאוריציוס ולהחכיר את הבסיסים לארה״ב לטווח ארוך.

בגבול איראן: המבוקשת מספר 1 של המשטר בטהרן מדברת על המאבק יאיר טוקר | 08:20

טראמפ עצמו הדגיש בעבר את חשיבות הבסיס ואמר: “אם איראן תחליט לא לחתום על עסקה, ייתכן שנצטרך להשתמש בדייגו גרסיה ובשדה התעופה הממוקם בפיירפורד, כדי לחסל מתקפה פוטנציאלית מצד משטר לא יציב ומסוכן ביותר”. לדבריו, מתקפה איראנית עלולה להיות מכוונת גם “לעבר בריטניה וכל המדינות הידידותיות האחרות”.

על פי ההסכמים בין המדינות, כל פעולה צבאית אמריקנית היוצאת מבסיס הנמצא תחת ריבונות בריטית מחייבת אישור מוקדם של לונדון - אישור שכעת, לפי הדיווחים, אינו ניתן.

דייגו גרסיה הוא אי קטן בשטח של כ-30 קמ״ר, אך בעל חשיבות אסטרטגית עצומה. מאז שנות ה-70 פועל בו בסיס אווירי מרכזי שארה״ב חוכרת מבריטניה לפחות עד שנת 2036. הבסיס שימש בעבר לפעילות צבאית באפגניסטן ובעיראק, ולפי פרסומים שונים גם לפעילות חשאית של ה-CIA.

המתיחות סביב האי מגיעה על רקע ריכוז כוחות אמריקניים באזור והאפשרות לעימות מול איראן. בשנה שעברה אף הועברו אליו מפציצי B-2 חמקניים, המסוגלים לשאת פצצות חודרות בונקרים, כחלק ממסר הרתעתי לטהרן.