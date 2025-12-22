נכד הבבא סאלי נשאל על אמינות הקבר הפופולרי | כך הוא הגיב

קבר מתתיהו ביער בן שמן, הבוקר - זאת חנוכה ( צילום: ישראל שפירא )

נהירת ההמונים לקבר אלעזר וקבר מתתיהו ביער בן שמן נמשכה כל ימי החנוכה ומתעצמת במיוחד היום (שני) לרגל 'זאת חנוכה'.

בין ההמונים שהגיעו הבוקר לבוקר, נראה גם המקובל הגאון רבי שמעון בוסו נכד הבבא סאלי זיע"א, שהגיע להתפלל על קברי אלעזר ומתתיהו. בשיחה עם כותב השורות במקום, ששאל את הרב בדבר אמינות המקום, לאור אי אלו פרסומים המבקשים לפקפק במהימנות הקבר, נענה: "שיתקבלו כל התפילות". הרב הוסיף ובירך את ההמונים שהגיעו לציון בזאת חנוכה.

המקובל הגאון רבי שמעון בוסו בקברי אלעזר ומתתיהו ( צילום: ישראל שפירא )

הגאון רבי מנשה זליכה עם כותב השורות ביער בן שמן

אחד המתפללים אמר ל'כיכר השבת' כי "העובדה שהרב בוסו הגיע להתפלל במקום מעידה כאלף עדים על אמינות הקבר".

גם הגאון רבי מנשה זליכה, רבה של פרדס כץ, נצפה הבוקר בציון קורא את מגילת אנטיוכוס (לה כתב פירוש).

בשיחה עם כותב השורות, סיפר הרב זליכה שקיבל מאביו זי"ע מרא דאתרא דפרדס כץ, שהלכו לאתר קבר מתתיהו בכל חג חנוכה וקראו מגילת אנטיוכוס ואביו זי"ע התבטא ואמר: "אם זה קבר מתתיהו, זכינו להתפלל על קברו. אם לא - אז זכינו לקרוא מגילת אנטיוכוס".

קבר מתתיהו ביער בן שמן ב'זאת חנוכה' ( צילום: ישראל שפירא )

