רכבי פאר, שירים וריקודים תהלוכות ענק בבני ברק ובמודיעין עילית לכבודם של העצורים ששוחררו | תיעוד ענק אלפים צעדו הערב (ראשון) בתהלוכה ברחובות בני ברק בשיכון סאטמר, לרגל שחרור עריקים ממעצר, כחלק מהתהלוכה התקיימו גם ריקודים המוניים | במקביל, גם במודיעין עילית נערכה תהלוכת ענק לכבוד הבחור בנימין קרייף ששוחרר ממעצר | קרייף מישיבת דרכי חיים, שוחרר מהכלא הצבאי לאחר כשלושה חודשי מאסר ומעל 50 יום בבידוד | התהלוכות לוו בריקודים ובהמון חוגג, כאשר 'חתני האירוע' נישאו על הכתפיים וקיבלו ליווי ברכבי פאר | תיעוד ענק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:18