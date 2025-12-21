כיכר השבת
רכבי פאר, שירים וריקודים

תהלוכות ענק בבני ברק ובמודיעין עילית לכבודם של העצורים ששוחררו | תיעוד ענק

אלפים צעדו הערב (ראשון) בתהלוכה ברחובות בני ברק בשיכון סאטמר, לרגל שחרור עריקים ממעצר, כחלק מהתהלוכה התקיימו גם ריקודים המוניים | במקביל, גם במודיעין עילית נערכה תהלוכת ענק לכבוד הבחור בנימין קרייף ששוחרר ממעצר | קרייף מישיבת דרכי חיים, שוחרר מהכלא הצבאי לאחר כשלושה חודשי מאסר ומעל 50 יום בבידוד | התהלוכות לוו בריקודים ובהמון חוגג, כאשר 'חתני האירוע' נישאו על הכתפיים וקיבלו ליווי ברכבי פאר | תיעוד ענק (חרדים)

2תגובות
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה בבני ברק (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)
התהלוכה במודיעין עילית (צילום: אפי קרמר / ידיעות מודיעין עילית)

2
יש יותר סיכוי לגייס את הבן הגנב שלי לישיבת מיר מלגייס את בני הישיבות לצבא.... בימים ההם = בזמן הזה. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך !!!
גלי בהרב מיארה
1
אשרי העם שככה לו!!!
חרדי ימני

