פינוי הילד לבית החולים ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

כוחות החירום וההצלה הוזעקו הבוקר (שני) לבית משפחה חרדית בבית שמש בשל דיווח על ילד שאיבד את הכרתו.

חובשים שהגיעו לבית המשפחה ברמה א' בבית שמש, מצאו את הילד, כבן 6, כשהוא מחוסר הכרה וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות. לאחר מכן הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים כשמצבו מוגדר אנוש. התפללו לרפואת הילד ישראל מאיר בן איידל לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

פינוי הילד לבית החולים ( צילום: דוברות צוות הצלה )

שמואל ליבוביץ, יוסף טרייסמן וישי גברא חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "היינו בסמיכות למקום ונמסר לנו ממוקד איחוד הצלה על ילד שאיבד את ההכרה בביתו. ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

פראמדיקים של 'צוות הצלה' יוני סמבר ונתי בן שמעון וחובשי רפואת חירום יוסף חיים האוזי ושלמה הרמן מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו ילד בן 6, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו התמוטט באופן פתאומי.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א וצוות הצלה התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות. והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה לחדר הלם בבית החולים שערי צדק בירושלים".