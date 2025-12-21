כיכר השבת
נורא ואיום

העדות הבלתי נתפסת של הרב עידן | "השוטרת אמרה לי: אתם החרדים צריך לשרוף אתכם אחד אחד"

בראיון שפורסם ב'חדשות 12', העיד הרב עידן על יחס מזעזע שקיבל מהמשטרה, כולל השפלות גזעניות חמורות שעבר בניידת המשטרה ובתחנה, לשם הובא לאחר מעצרו | הרב שלדבריו עבר במקרה במקום בדרך לקנות מצרכים לברית המילה של בנו, כאשר לפתע דרשו ממנו השוטרים לפתוח את הדלת וכיוונו טייזר | "אני עם המשטרה סיימתי", אמר הרב בכאב (חדשות, חרדים) 

הרב עידן בזמן המעצר (צילום: לפי סעיף 27א)

בראיון בלתי נתפס שהעניק הרב אברהם עידן, ראש ישיבת עטרת הלוי, לחדשות 12, תיאר הרב מסכת של אלימות והשפלות שחווה לדבריו מידי במהלך המהומות בירושלים בשבוע שעבר.

בראיון לתוכנית 'מהדורת היום' של N12, סיפר הרב עידן על רגעי המעצר הקשים ואמר כי "עד שהשוטרים לא השכיבו אותי על הרצפה, נתנו לי מכות ושברו לי את הצלעות - הם לא נרגעו".

הרב הסביר כי נקלע לזירה בטעות. "ברוך השם לאחרונה נולד לי בן, הייתי בדרך לקניות לברית שלו ועברתי ליד ההפגנה במקרה".

לדבריו, האירוע החל כאשר שוטרים דרשו ממנו לצאת מרכבו בעודו ממתין בפקק תנועה. הוא שחזר את אותן דקות: "התכוונתי לפתוח את החלון אבל פתאום ראיתי מולי שוטר עם טייזר שמכוון עליי." הרב תיאר את ניסיונותיו למנוע הסלמה מול השוטרים. "צעקתי לשוטרים מה עשיתי? התחננתי שיעצרו אותי כי לא רציתי שהבן שלי יעבור את הטראומה ויראה איך נותנים לאבא שלו מכות", הוא תיאר בכאב.

לאחר שהוצא מהרכב בכוח והוכה, הועלה הרב לניידת שם המשיכו לדבריו ההשפלות. "אמרתי להם שאני איש חינוך אבל הם לא רצו לשמוע, השוטר שישב לידי בניידת אמר לי שתוק כלב - אתם החרדים יותר גרועים מהנוח'בות".

היחס הקשה נמשך לדברי הרב גם בתוך תחנת המעצר, שם נדרש לפעולות משפילות. הוא העיד כי ביקשו ממני להוריד בגדים, בשיא הבושה הבנתי שאני צריך לעשות את זה. בנוסף טען כי שמע שוטרת במקום שמתבטאת בצורה חריפה נגד המגזר החרדי.

"אתם החרדים צריכים להרוג אתכם אחד אחד - לשרוף אתכם". בעקבות החוויות הקשות הצהיר ראש הישיבה כי מבחינתו חל שינוי מהותי ביחסו לרשויות החוק ואמר "אני סיימתי לעבוד עם המשטרה".

בהתייחסו לאירועים הכוללים בשכונת סנהדריה, ציין הרב עידן כי ההפגנה הזו יצאה מכל פרופורציה - גם מטעם המשטרה וגם מטעם החרדים.

כזכור, המהומות בשכונה פרצו ביום חמישי האחרון בעקבות רישום דוח שגרתי, והסלימו לכדי פציעת שלושה-עשר שוטרים והפיכת ניידת משטרתית. במהלך העימותים אף יודו אבנים לעבר אוטובוס חיילים שחלף באזור.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "במהלך טיפול כוחות המשטרה בהתפרעות אלימה והפרת סדר באזור, הורה שוטר במדים לנהג הרכב לעצור, אולם זה כפי שמעיד בעדותו - מאן להישמע להוראה, והמשיך נסיעתו תוך שפגע עם רכבו בשוטר. בשל כך, בוצע מעצרו והוא הועבר לחקירה שעודנה מתנהלת.

"ככל וישנן טענות אודות התנהלות השוטרים, רשאי המלין לפנות לגורמים המתאימים שייבחנו את טענותיו".

17
זה הסוף של כל הרשמים
חנה
16
לצערי הוא צודק כל כך!!!! יש שוטרים שחייבים לעמוד לדין. מתנהגים כמו פושעים במדים אבל כמובן שיש גם אנושיים מאד וטובים
אפרת כהן
15
חומר למחשבה, לאוסטרלים שחושבים שבמדינת הציונים יש פחות אנטישמיות...
יוני
14
לא הבנתי האם הרב עבד עם המשטרה?
מוישה זוכמיר
כמנהל מוסדות פעמים יש צורך לפנות למשטרה...אבל עכשיו הבין הרב איזה פרחחים הם...גרועים מצה"ל
נונו
13
אחרי שהחרדים רואים איך מתנהג מי שפועל מטעם 'רשויות החוק' יודע שהוא לא רוצה להדמות לחיות כאלה אלא מבדיל עצמו מהם ובגלל זה יש הרבה חרדים שלא רוצים לעבוד גם לא במשטרה
טראמפ
12
נו זה ידוע שיש חלק מהשוטרים ללא צלם אנוש.
רון
11
וואוווווו בלתי נתפס!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! כך מקומםםםםםםםם עם כל מילה!!!פשוט נוראאאאאא..
תמרוששששש
10
אין לי ספק כל מי שחטא מול אדם חף מפשע יקבל את עונשו משמים.והוא יבין לבד שצריך לבקש סליחה
צבי
9
בתור מזרחי/אתיופי/ערבי גם אני הפסקתי לעבוד עם המשטרה. מה שמשאיר אותה לנותנת שירות לקבוצה מאוד מצומצמת
יוסיפון
8
מזעזע עד עמקי הנפש נגמרו המילים. ישראל המדינה הכי אנטישמית בעולם. גלות קשה בין יהודים.
איש יהודי
7
הזאת משטרת בן גביר או משטרת קפלניסטים?
שאלה קשה
בן גביר עסוק בפרסומות
חח
6
סוף סוף חיכנו למישהו חזק כמו הרב עידאן שיעשה לזה סוף אחת ולתמיד
ששון המשגוע
5
תכלס בכל מה שקשור לאלימות של השוטרים בפרט מול החרדים בן גביר נכשלת בגדול אתה הרי השר שאמון על השוטרים וכל פעם מחדש השוטרים נהיים גברים ובריונים על החרדים
ישראל
4
איפה בן גביר כשצריכים אותו? נרדם במשמרת.!
מאוכזב
עלה להר הבית
חחח
3
תתחילו להבין. שוטרים הם ילדים מגודלים שמחפשים לתת מכות גם אם אין שום סיבה העיקר לתת מכות.כמו ילדים שמשחקים בגינה.צריך לא להתקרב אליהם ולתת להם סיבה להרביץ. הם לא באמת מחפשים לעשות צדק.
איש
2
בן גביר הוא שר המשטרה הממונה. לא? זה מישהו אחר?....
חי איתמר חי חי
1
החרדים לא שם אז ככה זה נראה. אם יתגייסו חרדים למשטרה זה יראה אחרת.
שמיל

