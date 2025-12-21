בראיון בלתי נתפס שהעניק הרב אברהם עידן, ראש ישיבת עטרת הלוי, לחדשות 12, תיאר הרב מסכת של אלימות והשפלות שחווה לדבריו מידי שוטרים במהלך המהומות בירושלים בשבוע שעבר.

בראיון לתוכנית 'מהדורת היום' של N12, סיפר הרב עידן על רגעי המעצר הקשים ואמר כי "עד שהשוטרים לא השכיבו אותי על הרצפה, נתנו לי מכות ושברו לי את הצלעות - הם לא נרגעו".

הרב הסביר כי נקלע לזירה בטעות. "ברוך השם לאחרונה נולד לי בן, הייתי בדרך לקניות לברית שלו ועברתי ליד ההפגנה במקרה".

לדבריו, האירוע החל כאשר שוטרים דרשו ממנו לצאת מרכבו בעודו ממתין בפקק תנועה. הוא שחזר את אותן דקות: "התכוונתי לפתוח את החלון אבל פתאום ראיתי מולי שוטר עם טייזר שמכוון עליי." הרב תיאר את ניסיונותיו למנוע הסלמה מול השוטרים. "צעקתי לשוטרים מה עשיתי? התחננתי שיעצרו אותי כי לא רציתי שהבן שלי יעבור את הטראומה ויראה איך נותנים לאבא שלו מכות", הוא תיאר בכאב.

לאחר שהוצא מהרכב בכוח והוכה, הועלה הרב לניידת שם המשיכו לדבריו ההשפלות. "אמרתי להם שאני איש חינוך אבל הם לא רצו לשמוע, השוטר שישב לידי בניידת אמר לי שתוק כלב - אתם החרדים יותר גרועים מהנוח'בות".

היחס הקשה נמשך לדברי הרב גם בתוך תחנת המעצר, שם נדרש לפעולות משפילות. הוא העיד כי ביקשו ממני להוריד בגדים, בשיא הבושה הבנתי שאני צריך לעשות את זה. בנוסף טען כי שמע שוטרת במקום שמתבטאת בצורה חריפה נגד המגזר החרדי.

"אתם החרדים צריכים להרוג אתכם אחד אחד - לשרוף אתכם". בעקבות החוויות הקשות הצהיר ראש הישיבה כי מבחינתו חל שינוי מהותי ביחסו לרשויות החוק ואמר "אני סיימתי לעבוד עם המשטרה".

בהתייחסו לאירועים הכוללים בשכונת סנהדריה, ציין הרב עידן כי ההפגנה הזו יצאה מכל פרופורציה - גם מטעם המשטרה וגם מטעם החרדים.

כזכור, המהומות בשכונה פרצו ביום חמישי האחרון בעקבות רישום דוח שגרתי, והסלימו לכדי פציעת שלושה-עשר שוטרים והפיכת ניידת משטרתית. במהלך העימותים אף יודו אבנים לעבר אוטובוס חיילים שחלף באזור.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "במהלך טיפול כוחות המשטרה בהתפרעות אלימה והפרת סדר באזור, הורה שוטר במדים לנהג הרכב לעצור, אולם זה כפי שמעיד בעדותו - מאן להישמע להוראה, והמשיך נסיעתו תוך שפגע עם רכבו בשוטר. בשל כך, בוצע מעצרו והוא הועבר לחקירה שעודנה מתנהלת.

"ככל וישנן טענות אודות התנהלות השוטרים, רשאי המלין לפנות לגורמים המתאימים שייבחנו את טענותיו".