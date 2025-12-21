כיכר השבת
"צלילי הקודש" | הכינורות התנגנו בבר המצווה המלכותית בנדבורנה • צפו בתיעוד

בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית נדבורנה בבני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק | במהלך השמחה ערך חתן המצוות 'סיום מסכת' לקורת רוחם של זקניו האדמו"רים | המוני החסידים נהרו לשמחה כשהם לבושים בבגדי שבת, כנהוג בחסידות בימי החנוכה המאירים | את המעמד הנעימו מקהלת נדבורנה המורחבת בליווי הרכב אברכים שניגנו בכינורות, כמסורת החצר בימי החנוכה (חסידים) 

שמחת בר המצווה בנדבורנה וביאלה ב"ב (צילום: שוקי לרר)
כיכר השבת
