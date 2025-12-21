כיכר השבת
"בקרוב באנטארטיקה"

נתניהו בחר בחב"דניקים להדלקת נר שמיני של חנוכה, והדגיש: "בזמן הזה!"

שבוע יום ליום לאחר הפיגוע הנורא שפגע בקהילה היהודית באוסטרליה, בחגיגת חג החנוכה שאורגנה על ידי שליחי חב"ד, ראש הממשלה נתניהו אירח היום שלוחי חב"ד להדלקת נר שמיני ואחרון של חנוכה | צפו בדברי ראש הממשלה (חדשות) 

נתניהו בהדלקת נר שמיני של חנוכה (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

ראש הממשלה הדליק הערב (ראשון) נר שמיני של חנוכה יחד עם שלוחי חב״ד, במשרד ראש הממשלה בירושלים.

לאחר הדלקת נרות החנוכה, פנה נתניהו לשליחים וניחמם על הפיגוע הנורא באוסטרליה: ״קהילת וכל עם ישראל עברו טרגדיה גדולה בסידני, של מרצחים נתעבים, שרצחו אותם בגלל היותם יהודים, ורק בגלל היותם יהודים. אבל רוחנו לא נפלה ולא תיפול. אני ראיתי את זה גם בשליחים, וגם בכל בתי חב"ד שכבר נפגעו בעבר", אמר ראש הממשלה.

"זה לא הפיל את רוחנו, אלא להיפך. ראיתי את ההתחזקות ואת ההתגייסות לפעולה של קירוב עם ישראל בכל מקום שהוא על כדור הארץ. אני לא בדקתי אם יש באנטרקטיקה, אבל אני יודע שעובדים גם על זה", אמר נתניהו בבדיחות הדעת.

"אבל אני אומר מעומק לבנו - אנחנו גם משתתפים ביגון, אבל גם רואים את הגדולה ונחושים מאי פעם להבטיח את נצח ישראל. אנחנו עושים את זה כאן, שליחי חב"ד עושים את זה ברחבי העולם, ואנחנו ננצח. אנחנו מנצחים - ונמשיך לנצח״.

צפו בהדלקה המרגשת.

