השעות האחרונות של חנוכה, "זאת חנוכה", מצאו את אלי גוטהלף ומאזיני "כיכר FM" ברגעים של התעלות וחשבון נפש. ביום שבו "יהודי פשוט יכול להשיג מה שצדיק משיג בראש השנה", התוכנית נעה בין שיעור מאלף במידות ובין הסוגיות הביטחוניות והפוליטיות הבוערות ביותר שעל סדר היום הציבורי.

עיקר הדברים

"הנעלבים ואינם עולבים": מאחורי הקלעים של הסרטון הוויראלי. השיחה המרכזית בתוכנית נפתחה בהתייחסות לסרטון שהסעיר את הרשת בימים האחרונים, בו נראה אדם מתפרץ בצעקות ועלבונות כלפי הרב יגאל כהן במהלך שיעור. בעוד התלמידים ביקשו למחות על כבוד התורה, הרב הרגיע אותם בנעימות, חייך אל המקלל ופתח בשירה אדירה של "עוד יותר טוב".

"הרגשתי שהוא בן אדם שבאמת מאוד סובל", שיתף הרב יגאל כהן בתחושותיו באותם רגעים. הרב הסביר כי לא מדובר בשינוי שקרה ביום אחד: "חשוב לי להדגיש – לא נולדתי כזה. זאת עבודה יומיומית של 30 שנה בלימוד 'חובת הלבבות' ושער הביטחון". לדבריו, ברגע שהבין שזהו ניסיון מהשם יתברך, הוא בחר להבליג ולדון לכף זכות. "בסופו של דבר הרווחתי מזה יותר משאולי הפסדתי... זה עשה קידוש שם שמיים ברבים".

הקרב על ועדת החקירה: "לא ניתן לטייח" בחלק השני של התוכנית עלה לשידור רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר ואביו של סמ"ר אלרואי ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר. בן שטרית, המייצג את "מועצת אוקטובר", יצא במתקפה חריפה נגד הצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית.

"זאת הצעה מבזה שכל תכליתה היא טיוח פוליטי", טען בן שטרית. למרות הרקע הפוליטי הימני שלו, הוא עמד על כך שרק ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט תוכל להגיע לחקר האמת. הוא אף הציע פשרה: שהשופט נעם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, יהיה זה שיקים וירכיב את הוועדה. "הדרג המדיני לא יוכל לברוח מהאחריות שלו, זה קרה במשמרת של הממשלה הזאת".

האיום האיראני: ראש הנחש והזרועות לקראת סיום, ניתח רני עמרני, מנהל רדיו 'רן' בפרסית, את המתיחות מול איראן. עמרני הסביר כי למרות הפגיעה בתוכנית הגרעין, איראן משקמת במהירות את תעשיית הטילים שלה, שצפויה לחזור ליכולות מלאות עד יוני 2025.

עמרני חשף קולות מתוך איראן הקוראים לישראל לסייע בהפלת המשטר. "הרבה איראנים ציפו שישראל תחסל את חמינאי. אם המנהיג היה נפגע, העם היה יוצא לרחובות והמשטר היה מתפרק". לשיטתו, האסטרטגיה הישראלית של "חיתוך הזרועות" (חמאס וחיזבאללה) לפני הטיפול ב"ראש" (איראן) היא נכונה, אך האזהרה ברורה: סיבוב נוסף וחזק יותר מול איראן הוא רק עניין של זמן.

התוכנית נחתמה בתפילה ובתקווה שהאור של חנוכה ימשיך להאיר לכל אורך השנה, מתוך אמונה, אחריות לאומית וציפייה לישועות.