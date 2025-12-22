כיכר השבת
אל תתקרבו לבני ברק: החסימות הצפויות לקראת הפגנות הפלג הירושלמי היום

הרצ"פניקים צפויים להפגין היום אחר הצוהריים במחאה על מעצר עריק | במשטרת ישראל מודיעים כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה: בכביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות, בשני הכיוונים | בנוסף, יש היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי-בני ברק (חדשות)

הפגנות הפלג, ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

פלג הרצ"פניקים צפויים להפגין היום (שני) אחר הצוהריים במחאה על מעצר העריק יצחק רביבו. במשטרת ישראל מודיעים כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה - בכביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות, בשני הכיוונים. בנוסף, יש היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי-.

על פי הודעת המשטרה, "בשל צפי להפגנה היום לקראת השעה 16:00 באזור העיר בני ברק - יתכנו שינויים בהסדרי התנועה: כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ב2 הכיוונים. בנוסף, היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק".

בהודעה נכתב כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו" הוסיפו במשטרה.

עוד נכתב כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק , יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

