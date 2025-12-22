בסיור מיוחד שנערך לפני חנוכה בקברי קדמונינו בגליל, שוחחתי עם חוקר הקברים המפורסם הרה"צ ר' ישראל מאיר גבאי על אחת השאלות בתחום זיהוי קברי הצדיקים הנשאלת שוב ושוב בימים אלה: האם קברו של מתתיהו החשמונאי אכן נמצא ביער בן שמן?
תשובתו של הרב גבאי הייתה חד-משמעית: אין לייחוס הזה שום יסוד.
הסיור נערך באזור עכברה וצפת, בין קברי תנאים ואמוראים שייחוסם מבוסס על מסורות עתיקות. בעכברה עצמה ביקרנו בקברי רבי ינאי, ראש הישיבה הגדולה שפעלה במקום בדור הראשון לאמוראים, ורבי דוסתאי ברבי ינאי בנו.
באזור יער הבעש"ט שליד מירון השתטחנו בקבר ר' יוסי דפקיעין, ורבי שמעון בן מנסיא. גם בבריה דרב חייא ביקרנו, וכן בקבר אוריה הכהן הגדול שכיהן בימי אחז.
הרב גבאי, שהקדיש עשרות שנים לחקר קברי צדיקים ברחבי הארץ, הסביר את המתודולוגיה שלו: "כשאני מזהה קברים בגליל, אני מסתמך על עדויות מקובלים ועל ספרות הנוסעים שהגיעו לארץ ישראל לפני 500 או אלף שנה. לגבי הקבר ביער בן שמן – אין ולו נוסע אחד שהגיע למקום והעיד עליו".
הרב גבאי התייחס גם לדבריו של המקובל רבי יצחק בצרי שתמך באמינות המקום, ושלל את דבריו.
כותב השורות שאל את הרב גבאי: והרי אזור יער בן שמן סמוך למודיעין העתיקה, הוא בוודאי מקום מושבם של החשמונאים?
השיב הרב גבאי: "בכל רחבי הארץ יש מערות קבורה עתיקות. עצם קיומה של מערה עתיקה באזור אינו יכול לקבוע מסמרות בנושא זיהויו של הנקבר בה".
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
0 תגובות