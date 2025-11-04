שלושה אדמו"רים ושלושה כסאות | הרבי הצדיק מחיפה כובד בסנדקאות
בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)
בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו, החתן הרב יוחנן טווערסקי, עם הכלה בת אחיו הרה"צ פנחס טווערסקי, ביקר האדמו"ר מסקווירא מב"פ במעונם של 26 מגדולי אדמו"רי ארה"ב, להזמינם אחר כבוד להשתתף ולפאר את שמחתו הגדולה | בכל ביקור, קידמו האדמו"רים את האדמו"ר בכבוד גדול, והרחיבו בשיחה אודות ימי השמחה בחצרות צדיקים משנות דור | צפו בתיעוד (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בבורו פארק | הזמר החסידי, מושי רוזנברג, הצליח להיכנס לארה"ב, לחגוג בשמחת נישואי בנו היתום | לשמחה הופיע במיוחד מארה"ק, מורו ורבו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ |כל הפרטים על הדרמה, המאבק והשמחה המרגשת כאן ב'כיכר' (חרדים)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מקומרנא ארזי הבירה ולעלוב ירושלים, חתן המצוות בנו של הרב אברהם מרדכי סאפרין | בין המשתתפים נצפו אב"ד סלונים ביתר, אב"ד קאלוב ביתר, וכן שלל אדמו"רים ורבנים מגזע הקודש לבית לעלוב | ביום השמחה הניח חתן המצוות תפילין לראשונה אצל זקנו, אשר אף ערך 'טיש לחיים' מיוחד לאחר התפילה | צפו בתיעוד (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת בר המצווה לבן הרב אלימלך וייס, משב"ק ויד ימינו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור, ובראשם האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, שאף ערך טיש לחיים מיוחד לרגל השמחה, וחילק פירות לברכה למשתתפים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדם של האדמו"רים מערלוי וקאסוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"ג ר' שלום צבי סופר, עב"ג הכלה בת הרה"ג טוביה ליברמן, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן ראש ישיבת 'שומרי החומות', וחתן הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז בירושלים | השמחה נחוגה עד השעות הקטנות של הלילה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
לאור מצבו הקשה של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, יתאספו היום מאות מחסידיו לעצרת תפילה והתעוררות לקרוע שערי שמים לרפואתו השלימה והמהירה בתוך שאר חולי ישראל | העצרת הענק תתקיים בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)
מעמד ייחודי נערך בחצר הקודש 'שבט הלוי', כשמאות בחורים סיימו לימוד בעיון של 'חמישה חומשי תורה' עם פירוש רש"י, כפי תקנת הקודש של האדמו"ר. במעמד שולבה גם חלוקת תעודות ופרסים לבחורים שנבחנו על מאות דפי גפ"ת|במרכז המעמד הופיע האדמו"ר משבט הלוי, ונשא את המשא המרכזי לפני תלמידיו (חסידים)
במוצאי שבת האחרון נחגג, במעמד הוד, סיום מסכת קידושין על ידי תלמידי המכינה לישיבה קטנה של מוסדות סאטמר בוויליאמסבורג. את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שאף נשא את המשא המרכזי | בהמשך עברו התלמידים לקבלת תשורה נאה על עמלם בתורה (חסידים)
באתרא קדישא מירון שבתו במהלך השבת האחרונה, מאות אברכי קהילת המתמידים, כמסורת זה רבות בשנים | במהלך השבת ציינו שבע שנים להסתלקותו של מורם ורבם הגה"צ רבי יהודה לייב מינצברג זצ"ל | צפו בתיעוד מערב שב"ק ומצאתה (חסידים)
עשרות חסידים ואנשי מעשה חגגו במוצאי שבת האחרון, שמחת הפארפשיל לרגל נישואי החתן, בן האדמו"ר מראחוב, עב"ג נכדת האדמו"ר מבית יצחק דספינקא | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל בית המדרש של החסידות בלב רמת גן, בהשתתפות נכבדה של כלל אדמו"רי המשפחה שחגגו בשמחה זו במקום שמחת הנישואין שתתקיים ביום חמישי השבוע בארה"ב (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, בנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, ואב"ד החסידות, הגיע היום לביקור בזק של מספר שעות בלונדון הבירה, לנחם אבלים את הנגיד הרבני רבי משה פסח הירשלר, היושב שבעה על פטירת אביו, הגה"ח רבי שמעון הירשלר זצ"ל, מחשובי רבני העיר | צפו בתיעוד וסיקור מהביקור (חסידים)
כשהגיע הבעל שם טוב הקדוש למז'יבוז', רבי זאב וולף וחברו רבי דוד פורקעס התנגדו לבעש"ט הקדוש, ורק לאחר שנכחו בגדולתו וקדושתו העצומה של הבעש"ט הקדוש - הפכו לחסידיו | מאמר מיוחד לזכרו של רבי זאב, שהיום יום ההילולה שלו (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו, פקד האדמו"ר מספינקא בראש קהל עדתו את הכותל המערבי, לשפוך שיח שהכל יתנהל כשורה ושהזיווג יעלה יפה בשעה טובה ומוצלחת | בסיום התפילה פצח הרבי בריקוד עם נכדו החתן כשהחסידים שעמדו כגורן מסביב הריעו בתרועה לכבוד שמחת בית צדיקים נעלה זו (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד דחסידי זוועהיל בשכונת 'בית ישראל' בירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנכדו של הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועיהל, ונין להגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' סאדיגורה בת"א | מהאדמו"ר מזוועהיל השוהה בארה"ב נבצר להשתתף בשמחה שהייתה משולבת עם שמחת ש"ב לנכדת הגר"מ אויערבאך, ונכד האדמו"ר מבאיאן (חסידים)
עם צאת השבת נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הפארפשיל לרגל נישואי צאצאי האדמו"רים מלעלוב, לקראת שמחת החתונה שתיערך השבוע ביום חמישי בלונדון הבירה | במהלך השמחה פיזז החתן ריקוד מיוחד עם העסקן הרב שמעון שישא, המוכר בזכות פעילותיו למען אסירי עולם התורה הנמקים בכלא הצבאי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
ביום חמישי האחרון, התכונן הבדחן ר' חיים הערש גלנצר, לצאת מביתו אל עבר בורו פארק, לשמש כבדחן במצווה טאנץ, כשלפתע קיבל שיחת טלפון מאחד הדיינים הבכירים שהורה לו להישאר בביתו | במוצאי שב"ק סיפר הבדחן לרבו, האדמו"ר מסאטמר, את הסיפור המלא, וזכה להעלות קורת רוח מרובה על פני הרבי שנהנה מדקדוקי ההלכה בקרב חסידיו | הסיפור המלא (חסידים)
המוני חסידים השתתפו בשמחת הברית לנינו של האדמו"ר מאשלג וגאב"ד עתלית, נכד הרה"צ רבי דוד אהרן אשלג, בן חתנו הרב מנחם נחום הלברשטאם, ובן הרה"ג רבי יצחק דוד הלברשטאם מגורליץ. האדמו"ר מאשלג כובד בברכות, ובעצם אמירת השם לחש אבי הבן את השם הנבחר אל אוזנו של הרבי, מתוך רגש עז והתרגשות גדולה (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף קרית גת חגגו בקול רינה ותודה והמון חוגג, נישואי החתן, בנו של האדמו"ר, אשר לראשונה נחגגה במרכז החסידות בק"ג בהשתתפות עשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו מכל הארץ לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה זו | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה שסחפה מאות לפסגות רמות של התעלות (חסידים)
0 תגובות