כיכר השבת
בְּרִית קֹדֶשׁ

שלושה אדמו"רים ושלושה כסאות | הרבי הצדיק מחיפה כובד בסנדקאות

בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)

שמחת הברית בחצרות שבט הלוי - נדבורנה חיפה (צילום: שוקי לרר)
כיכר השבת
