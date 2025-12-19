ניסיון הסתננות נוסף סוכל בנתב״ג: קטין אותר בטרמינל ועוכב

אנשי הביטחון בנמל התעופה בן גוריון סיכלו אמש ניסיון הסתננות נוסף, לאחר שזיהו קטין כבן 13 השוהה בטרמינל טרם הכניסה לאזורי הבידוק.

הזיהוי בוצע על ידי סגן מפקד תורן, שהבחין בהתנהלות חריגה, ניגש אל הקטין וביצע תשאול ראשוני. במהלך הבירור עלה כי מדובר באותו נער שניסה להסתנן לשטחי נתב״ג גם לפני מספר שבועות.

עם זיהוי האירוע עודכנו באופן מיידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם חברות התעופה – בדגש על טיסות לארצות הברית, ביקורת הגבולות, כלל משמרות הביטחון בנמל ומשטרת ישראל.

ברשות שדות התעופה ציינו כי המערכת פעלה בתיאום מלא בין כלל הגורמים, ננקטו צעדי דריכות והידוק בהתאם לנהלים, והמעקב אחר האירוע נמשך.

"רשות שדות התעופה ממשיכה לפעול בנחישות, בערנות ובשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים, לשמירה על ביטחון הנוסעים והמערך התעופתי", נמסר מדוברות רש"ת.