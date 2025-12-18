כיכר השבת
"תבינו מה עובר עלינו"

"מה עם היתומים מאמא? למה לאף אחד לא אכפת גם מהאלמנים?" | זעקתו של האלמן - בריאיון מטלטל

אין חג משפחתי וקליל כמו חג החנוכה: ערבי לביבות, מסיבות חנוכה ומפגשים משפחתיים אצל הסבא והסבתא | אך ישנם רבים שדווקא הזמן הזה קשה להם עד בלתי אפשרי; במשפחות שבהם נפטר האב או האם בטרם עת, צף ועולה הרִיק והחיסרון מורגש | בראיון מטלטל ומצמרר ל'כיכר השבת', חושף חיים, אלמן ואב שכול, את הכאב והזעקה של האלמנים הזוכים להתעלמות מההתמודדות המלווה אותם שעה שעה, והעול המוטל על כתפיהם, בזמן שעיקר היחס מופנה ליתומים מאב והאלמנות | זעקה (חרדים)

(צילום: שאטרסטוק)

לצערנו, בדור רווי אסונות ומכות כמו בדור שלנו, באיזשהו מקום הפכנו לאדישים מעט. כבר לא מתרגשים מכל צרה או קושי, וגם הכותרות האדומות על 'אסון נורא' ו'טרגדיה מחרידה' נשכחות מהלב כהרף עין, כאשר הצרות החדשות משכיחות את הראשונות. אבל יש זעקה שאי אפשר להתעלם ממנה.

זעקה שבוקעת מלב כואב, גדוש בסבל ובצער, מתוך תהומות של כאב בלתי נתפסות. ואם המילים הללו נראות לכם פומפוזיות ומוגזמות, אתם מוזמנים לקרוא את השורות הבאות, מונולוג מטלטל ומצמרר של אלמן ואב שכול, שבראיון חשוף ל'כיכר השבת' מציף את הכאב וההתמודדות המורכבת של האלמנים, והיחס העקום כלפיהם.

וזכינו לגדל בנים ובני בנים... (צילום: Shutterstock)

בשיחה כנה ומטלטלת, פותח חיים, תושב הצפון, אלמן קרוב לחמש שנים ואב שכול, את ההתמודדות והקושי של האלמנים, שאינם זוכים ליחס ותמיכה כמו האלמנות, וכן הקשיים של הבנים - היתומים מאם, שאינם מקבלים את התמיכה והפינוקים אותם מקבלים היתומים מאב - ועיניהם רואות וכלות.

במילים פשוטות, חיים דורש "הסתכלות אחרת על האלמנים ובעיקר על היתומים של האלמנים". לדבריו, "משום מה יש בקהל ובארגונים רבים הרגשה שהאלמנות והיתומים של האלמנות הכי מסכנים והאלמנים והיתומים שלהם הכל בסדר מבחינתם, אז קצת לומר מה מרגישים ומה עובר על האלמנים". הקשבנו לו.

ראשית, שאלנו את חיים מדוע החליט לפתוח את העניין דווקא בימים אלה? לדבריו, "זה דבר שהוא מרגיש תקופה ארוכה, אך הדברים התחדדו בעיקר בימי החנוכה". הוא מספר לנו: "ישבתי אתמול בבית בחנוכה בזמן שאני מנסה קצת להעסיק את הבנות הקטנות שלי. והבת שלי מספרת שהחברות שלה היתומות נמצאות עכשיו במתחם סמוך וחוגגות שם עם המון הופעות וגם מקבלות שם דמי חנוכה - והבת שלי משתוקקת גם ללכת ועיניה יוצאות". כאשר לדבריו זה מצטרף לעוד דברים שהוא שומע מהילדים כל השנה.

"לא נראה קורע לב במודעות אבל קשה לא פחות מאלמנות"

האם אתה מרגיש שנעשה עוול לאלמנים והיתומים מאם שאלנו את חיים. הוא מחייך חיוך מריר ואומר לנו: "תראו דוגמא קטנה מהעיתונים. כל המודעות בעיתונים זועקות "מי ידליק עם היתומים המסכנים את החנוכייה" או "מי ילמד עם הילד ב'אבות ובנים'" או "מי ישב איתם בליל הסדר ויאמר להם את ההגדה". אבל לא שמים למשל בעיתונים מודעות "מי יכין איתם סופגניות" או "מי ידאג להם לתחפושת" או "מי ינקה את הבית לפסח".

"וההסבר לזה הוא פשוט מאוד", ממשיך חיים ומסביר, "משום מה נראה לאנשים שברגע שהאמא נפטרה ויש אבא - יהיה מי שידליק את החנוכייה או ילמד באבות ובנים, או יהיה מי שמספר את ההגדה". "אבל זה ממש ממש לא ככה" הוא מסביר, "כי למשל חוץ מלהדליק את החנוכייה. יש גם מישהי שנותנת את האווירה הטובה בבית, והילדות נמצאות איתה במטבח מטגנות לביבות והיא האמא שחסרה". "חנוכה לא מסתכם בהדלקת החנוכייה" הוא אומר.

חיים מוסיף ומסביר: "קחו לדוגמא בליל הסדר, אם האבא באמת 'נטו אבא' הוא יכול לספר את ההגדה בנחת לכל בני המשפחה. אבל אם האבא עסוק להכין לפני החג את התבשילים ותוך כדי ליל הסדר להביא את האוכל מהמטבח או לטפל בתינוק תוך כדי - הוא לא יוכל לספר לאף אחד את ההגדה בנחת".

"וכך גם בשבועות; אמנם אבא רגיל יכול ללמוד עם הבן שלו לא רק שבועות, אבל אבא אלמן שצריך להישאר בבית ולשמור על הקטנים - לא יכול לצאת ללמוד עם הבן בבית הכנסת".

"אני גם אבא וגם אמא" - ההתמודדות הקשה של האלמנים

הבנו שאנחנו לא מבינים את ההתמודדות האמיתית של האלמנים, אבל בא תכניס אותנו להתמודדות והקושי היומיומי שלך, שאלנו.

חיים משתתק לרגע ומשיב: "הקושי הוא לדעת לתפקד גם כאבא וגם כאמא". והוא מסביר: "זה אומר לקום בבוקר לדאוג דבר ראשון לאוכל לכולם, ותוך כדי להלביש ולבדוק שאין קרעים בגרביונים, ואפילו להכין קוקו, ובמקביל לחשוב כל הזמן מה לבשל ומה להכין". "אלה דברים שגבר לא מורגל בהם בכלל" הוא מסביר.

"או למשל, להכין שיעורי בית עם הילדים הקטנים ולשבת איתם בסבלנות שבדרך כלל אין לגבר... או לשבת עם הגדולות ולדעת מושגים באנגלית או מתמטיקה שממש בגדר 'נעלמים' לרוב הגברים", הוא אומר בסרקזם.

"בנוסף, יש דברים שממש קשים לי כאבא, כמו למשל ללכת לאסיפות הורים של הבנות ולהיות שם לבד עם כל האימהות או להסביר לבנות דברים שקשורים לימי הבגרות שלהם".

חיים מנמיך את קולו ומוסיף: "אבל שתדע שבעומק, הקושי העצום הוא לדעת שאני לבד אחראי עליהם כל הזמן, וזה לא מתחלק, הכל אני ואני..", הוא אומר בשקט.

"גם מבחינה כלכלית זה אתגר עצום", הוא אומר, "כיון שאני צריך להיות עם הילדים באופן זמין - אני לא יכול לעבוד עבודה מסודרת. ואם לא די בכך, אני גם צריך לשלם לעוזרת שתבוא ותכבס ותגהץ ותנקה". כשאנחנו מנסים להבין מדוע הוא חייב להחזיק עוזרת - חיים עונה בקול שקט ועוצמתי: "אחד הדברים שקיבלתי על עצמי כשהתאלמנתי זה שהילדים שלי לא ירגישו שהעול נפל עליהם".

לגדול ללא אמא (צילום: שאטרסטוק)

הקושי הייחודי ליתומים מאמא

"כמו שלי יש התמודדות שונה מאלמנות, גם לילדיי היתומים מאמא יש התמודדות אחרת מאשר יתומים מאבא" הוא מסביר. לדבריו, "ילדים במשפחה נורמלית, יכולים בתקופת החופש ללכת לבלות או לטייל עם האבא בזמן שהאמא נשארת בבית עם הקטנים או לוקחת אותם למקומות מתאימים. אבל אני תמיד צריך לדאוג שיהיה משהו שיתאים לכולם - כי אין מי שיישאר עם הקטנים בזמן שאני יוצא עם הגדולים", הוא אומר בכאב.

חיים מספר על התמודדות נוספת של הילדים בתחום החינוך: "תמיד הייתי צריך לומר בתחילת שנה לכל מלמד שאומנם אני רוצה שיתייחס אליו 'כמו כל ילד' אבל צריך לזכור שאין לו אמא...".

חיים נותן לנו דוגמא קטנה מתחום החינוך: ילד רגיל שהמלמד אומר לו שאבא יתקשר אליו או שצריך לחתום על פתק, בדרך כלל חושש ולא מגיע ישירות לאבא - אלא הולך קודם לאמא, שעם הלב הרחום תעביר את זה לאבא, ואז האבא כבר ניגש מעצמו לילד... "אבל לילד שלי אין ברירה והוא צריך ללכת ישירות לאבא.. לכן אמרתי לכל המלמדים בתחילת שנה שתמיד יזכרו את זה, והם יהיו בשבילי כמו האמא שיתקשרו ויעדכנו אותי על כך שהילד צריך להביא חתימה... אבל לא תמיד מלמדים זוכרים" הוא מספר.

בחצי סיכום הוא אומר: "אני בתור אבא חייב לדאוג להם לשתי דברים: 1. לדאוג שיהיו מאושרים וירגישו כמה שפחות את החוסר של האמא. 2. לדאוג מעצמי לטיולים ועוד דברים אחרים, להשלים להם את הדברים שהם לא מקבלים כי להם האמא נפטרה ולא האבא".

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ארגוני היתומים מתמקדים ביתומים מאבא

נקודה כואבת שעולה במהלך הריאיון עם חיים, היא העובדה שכלל ארגוני היתומים - שעושים עבודת קודש שאין עליה עוררין - מתמקדים בעיקר באלמנות ויתומים מאבא וכמעט ולא באלמנים ויתומים מאמא.

"דבר ראשון", הא פותח, "אני באמת רוצה להודות לכל הארגונים החשובים שחושבים איך לעזור ולסייע כמה שאפשר. אבל יש המון ארגונים שנועדו בעיקר לאלמנות ויתומים מאבא. ואם מסתדר גם שהיתומים מאמא יהיו אז בסדר ואם לא אז לא".

לדבריו, "יש המון המון דברים שעושים בעיקר למשפחות של האלמנות עם היתומים. ושם משמחים את היתומים ממש כמו שצריך ובאמת להצדיע לכל הארגונים האלו אבל הילדות שלי יושבות בבית כי זה נועד ליתומות מאבא בלבד ויוצא להם העיניים"...

חיים הכאוב מהנושא נוקב בשורה ארוכה של דוגמאות: "למשל אם יש כנסים של אלמנות לילדות. הילדות שלי מגיעות לבד לבד לכנסים ואין להם שם אמא שתדאג לה למשל לראות את הסרט מקרוב - כמו היתומה השנייה שהגיעה עם האמא האלמנה".

"או שיש ארגונים שנותנים חונכים בעיקר לילדים שאין להם אבא.. (כי משום מה חושבים שלאלמן יש מלא מלא זמן ללמוד עם הבן) וכשיש טיול מטעם הארגון הם מגיעים לבד בלי החונך - בזמן שכל הילדים האחרים מגיעים ביחד עם מישהו שמכירים".

חיים מוסיף ומביא דוגמאות כואבות: "יש ארגונים שנותנים שהות במלון לכל החג לאלמנות עם הילדים שלהם, אבל מטעמי צניעות אי אפשר להביא גם את האלמנים. זה כמובן הכי מובן בעולם, אבל מה שקורה הוא אבסורדי: מציעים להביא את הילדים להיות שם לבד בחג - וזה הזוי שהאלמן יהיה כל החג לבדו ללא המשפחה והילדים הקטנים יהיו שם במקום לבד בלי אמא ובלי אבא בזמן שכולם שם יושבים עם האימהות שלהם!!" הוא חותם בקול.

הגיע הזמן שמישהו ירים את הכפפה

חיים נחרץ בדבריו: "הגיע הזמן שיקום מישהו שידע באמת לדאוג לכל היתומים ויבין מה עובר גם על האלמנים וירים את הכפפה ויקים ארגון שיחשוב בעיקר על הקושי היומיומי של האלמן".

מה האלמנים צריכים? לחיים יש רשימת דוגמאות ארוכה: כגון למשל לתת עזרה בחונך גם לבנים של האלמנים, או חונכת לילדות שתלווה אותם ותעזור בדברים שהאבא לא יכול. או לתת לילדים חוגים שיעסיק אותם בצהרים. כמו למשל לארגן חגים שכל האלמנים עם הילדים שלהם במקום נפרד רק של אלמנים.

או לסייע לאלמן בהכנת הארוחות ולהודיע לו "בשבוע הקרוב אתה משוחרר מהארוחות של השבוע או השבת. או למשל לדאוג שפעם בתקופה מגיעה מטפלת לבית והאלמן יכול לצאת מהבית בלב רגוע בלי טלפון כל דקה. או עוזרת למשק בית שתבוא לנקות לכבס. ואפילו לארגן חוגים לאלמנים על בישול ותסרוקות וכל מה שהאמא עושה בבית.

בתחום היתומות המתבגרות, לארגן כנסים למשל לבנות בוגרות לדבר איתם שיחות אישיות על תקופת הבגרות ועוד דברים שקשורים לדברים שמיועדים לאשה ולהסביר לה, דברים שלפעמים לאלמן יש קושי לדבר עם הבת שלו בנושא הזה או באופן פרטני.

הציפייה מהציבור

שאלנו את חיים האם יש לו ציפייה מהציבור או מארגוני התמיכה? "בוודאי", הוא אומר, "דבר ראשון אני מצפה מהציבור שיבינו שגם האלמנים מתמודדים יומיומי". "בנוסף, הרבה בציבור אוהבים לתת עצות לאלמן: שיתחתן ויפטור לעצמו את הבעיות או שהאלמן יעבוד ויביא עוזרת שתכבס כי התפקיד של הגבר לעבוד, - אלה דברים שלא חושבים על האלמנות, למה למשל שלא תתחתן ותביא מישהו שיפרנס? אלא מבינים שלא תמיד צריך לחשוב על פתרונות לחיים שלהם אלא לעזור להם עכשיו במצב שהם קיימים".

מסר לציבור

לסיום, חיים בורר את מילותיו ומסכם: "דבר ראשון באמת רוצה להודות לציבור, החברים שלי משתדלים כמה שיותר לעזור לי במה שיכולים, או לקחת לפעמים את הילדות הקטנות לאחר הצהרים, או לשמור עליהם בקבלת שבת כשאני בתפילה"

"אני מצפה מהציבור להבין גם את הקושי העצום של האלמנים, שאמנם זה לא נראה קורע לב במודעות אבל זה קושי לא פחות מאלמנות, ובאמת הגיע הזמן שהציבור יפנים את זה ויוכלו להקים ארגונים שמתאימים בעיקר רק לאלמנים", הוא חותם בדמעות.

עד כאן המונולוג המטלטל של חיים, אם גם אתם מזדהים את הדברים ויש לכם את הרצון והיכולת לעזור בעניין, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות - ויחד נעזור לאלמנים הקדושים.

29
מסכים איתו לגמרי הלב שלי איתך
כואב הלב
28
שאלה טובה " מה עים האלמנים"? אבל בורא עולם בורא האדם כבר כתב בתורה " יתום ואלמנה לא תענון" ולא אלמן.... אז בורא עולם יודע איפה באמת באמת איפה הכאב!!!!
שמואל
בורא עולם בהחלט יודע איפה כואב, אתה חושב באמת שאלוקים יודע שרק לאלמנות כואב? באמת... איזו תגובה מעצבנת. ולפי דבריך כתוב יותם ולא יתומה... אז אולי רק היתומים צריכים לקבל את היחס ולא היתומות.. לפני תגובה כזו לך תיקרא קצת מפרשים והם בהחלט אומרים שמדובר גם באלמן...
מירה
כל הכבוד
אליהו
לא יודע מה לומר על התגובה הזו. רק שלא תדע
דוד
התורה דיברה על מי שרודף או מצער אותם. ולאלמן אולי יש יותר כח להשיב מלחמה אבל זה לא סותר את ההתמודדות היומיומית בגידול הילדים שהאבא לרוב מפרנס או לומד ולא מתעסק במטלות הבית המרובות
דוד
שכחת דבר קריטי ''כל'' אלמנה ויתום לא תענון.
בעלת תשובה
אתה יודע לצטט פסוקים ממש אלוף חידון התנך אבל בתורה שבעל פה אפעס אתה פחות נו שויין אם היית ירא שמיים לא הייתה כותב תגובה בזויה כזאת לאלמן כאוב אבל מעבר לכך הייתה לומד ברשי על הפסוק כל אלמנה ויתום לא תענון. הוּא הַדִּין לְכָל אָדָם, אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהוֹוֶה, לְפִי שֶׁהֵם תְּשׁוּשֵׁי כֹח
אליהו ראש ברזל
אתה מנסה להיות חכם על גבי האלמנים????
אליהו
הפשטות היא שדבר הכתוב בהווה, ועל פי רוב היו יותר אלמנות כי הגברים יצאו למלחמה, וכהמשך הפסוק ״וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים״. וגם פעם שרק הבעל פרנס היה לאלמנה קושי כלכלי גדול, מה שאין כן לאיש.
מאן דהו
התורה ניתנה בזמן שלגבר היו כמה נשים, כך שאם נפטרה לו אחת היו לו נשים נוספות ולעומת זאת לאישה היה בעל אחד. ולכן הדגש על אלמנה.
יהודי שורשי
יפה חידשת לי תודה
ראש ברזל
27
יש את האורגון טוב וחסד מהאיש החסד ר' יעקב אליעזר שישא...
Anonymous
26
ומה עם הרווקות המבוגרות? לא, אני לא מתכוונת לרווקות ''מעוכבות השידוך'' של החרדים שהן בסה''כ בנות 26 ומעלה. אני מתכוונת לרווקות המבוגרות באמת. למה אותנו אף אחד לא רואה? למה אני צריכה לבקש מול נרות חנוכה משיח אבל שיהיה לי עם מי לעלות לבית המקדש? כשאין אף אחד, פשוט לא רוצים לחיות!
ירושלים
עלו לי דמעות מהתגובה שלך. מתפלל לישועה שלך בקרוב
יוסף
25
לא טוב היות האדם לבדו .כל אחד ישא אשה מהר
אלי
24
תהיו חזקים - הלב איתכם והלוואי ויהיו הדברים לתועלת - שלא תדעו צער
נוקב ומטלטל
23
ומה עם גרושות? אלמנים אלמנות. גם גרושות חוות קושי עצום בחגים. ואין ארגונים ששולחים סיוע או חוגגים.
חיה
הנושא לא אמור לעלות ברשות הרבים, בגמרא כתוב שלאלמנה אסור לגדל כלב זכר............. לעומת זאת לא כתוב שלאלמן אסור לגדל כלבה נקבה, אלמנה יש לה דחפים מיניים מטורפים, אבל קשה לה לקשור קשר עם גבר חדש כל כך מהר, לעומת זאת אצל גבר אלמן יותר קל לו בשלב מסויים ליזום קשר עם אשה אחרת, אני רואה בשכונתי ובמשפחתי
ג'פרי
22
צריך לדאוג גם לגברים גרושים שיושבים לבד
שלזינגר
21
דוד המל אומר בתהילים כאבל אם קדר שחותי. מובן מהפסוק וגם מההגיון שיתמות מאם היא קשה מיתמות מאב.
מחכה למשיח ולתחית המתים
20
בתור יתום מאב ואם מזדהה איתך הבדידות קשה ולכן בשבילך ובשביל הילדים אתה חייב ללכת לפרק ב. וכן למגיבים פה הרווקים המבוגרים, לפעמים נתקעים על שטויות וקטנות צריך פשוט ללכת ליועץ נישואים ולשחרר את המקלות מהגלגלים שלכם ולהתייעץ כמובן לפני שמורידים שידוך בגילאים כאלו
דוד
לא צריך לדחות את הבעיה צריך לפטור אותה ולהגיד לאלמן להתחתן זה לדחות את הבעיה
יוסף
19
אני קורא את דבריו של חיים ואני דומע. אני עובר בדיוק את אותם דברים כבר 5 שנים אבל אני בוכה בגלל התגובות שנכתבות כאן.... שיתחתן! התורה אמרה שרק אלמנה מסכנה. ומה הגרושים?? הגרושות??? א. להתחתן- לא מספיק שאשת נעוריו נעלמה לו פתאום הוא צריך עכשיו להתחתן עם כל מי שמציעים לו עם כל החבילה ולהתמודד גם עם הי
גם אני אלמן
הילדים שלה ולפעמים עם הגרוש. ב. פעם לאדם היו כמה נשים אז התורה דברה בהווה כיום אלמן יותר קשה לו מאלמנה ואני גדלתי יתום מאבא. ג. גם הגרושים והגרושות מתמודדים עם דברים קשים ואף מאשימים אותם במצב וזה נורא. אבל זה לא קשור לנושא
המשך
18
תנוחמו מן השמיים כואב כל כך לא מבינה אבל מאמינה לכל מילה לא ידעתי שקיים כל כך פער בין ילדי אלמנים לילדי אלמנות
כואב הלב
17
וואו כל כך עצוב לקרוא שכך אדם מרגיש בעז''ה שה' יתן לו כח להמשך הדרך ולמה לחפש רק דברים שלילים בכתבה?? אפשר לכתוב לאבא מילים טובות
חסוי
16
חייבת להודות שאף פעם לא חשבתי על זה... באמת זה נורא. אשריך שאתה מצליח להחזיק את הבית, ואת והילדים. ומקווה שתצליח להמשיך הלאה. וכן.. הזוי שיש פער עצום כל כך.. אני לא חושבת שזה נובע מרובע או מחוסר שימת לב. לדעתי פשוט יש יותר אלמנות מאומנים(במלחמה לפחות).. ולכן רוב הפוקוס נמצא עליהן.. בנוסף, אני חושבת
אודיה
15
גיסי התאלמן, ובזמנו אני זוכרת שהעלו את הנושא הזה במשפחה, ואמרו שהסיבה לכך, זה שרוב האלמנים מתחתנים בסופו של דבר, ואלמנות פחות מתחתנות. אבל כעת שאני קוראת את הכתבה זה פשוט הזוי ולא מתקבל על הדעת, פשוט שערוריה. אני זוכרת את התקופה שגיסי היה אלמן וזה היה בלתי אפשרי הכמויות עזרה שהיה צריך מבחוץ- זה פשוט
גיסה של אלמן לשעבר
14
זה כמו שאין מרכזים לגברים מוכים אלא רק לנשים מוכות. צודק בכל מילה. שהשם יתן לך עוד הרבה כוחות!
עצוב!
בתוך האלמנה יש האותיות של אלמן אז כול הנאמר על אלמנה זה גם על אלמן מכוון פשוט תבינו איך שתרצו אך הכול הולך אחרי האותיות
שושנה
13
לצערי, גם אני התאלמנתי מאשתי ז"ל לפני כמה שנים, ואני מרגיש בדיוק אותו דבר.....אנשים חושבים שאם יש אבא אז הכל בסדר....זה ממש לא נכון, אי אפשר לפרט, אבל אני ממש מזדהה עם הכתבה....
אליהו
12
לכל המגיבים שיתחתנו. האם האלמנות רוצות בכלל להתחתן? או שטוב להן ככה בלי מחויבות עם הרבה עזרה מסביב גם כלכלית?
יהודי שכואב לו
11
כואב הלב, אבל התמיהה שלי היא האם הוא חסר משפחה? האם אין סבים/סבתות/דודים/דודות משני הצדדים? כולם נוטשים? ברור שלחלקם קשה להתמודד אבל אין א אחד לעזרה מינימלית?
אני
משפחה יש לכולם גם אלמנות ובכל זאת הארגונים בעיקר לאלמנות
יתום מאמא
10
קורא ובוכה שד' ייתן לכם הרבה כח, ובעז''ה ייתן למישהו את השכל והיכולת להקים ארגון שמסייע לאלמנים.
מוישי
9
כואב ועצוב כשאלמנים צריכים בכלל להצטדק ולדרוש את המינימום שכולנו היינו חייבים לסייע להם ולפחות להבין ולהזדהות עם הכאב וההתמודדות בשטח בחיי היום יום ובפרט בחגים חופשות וכדו' ובמקום זה מתקיפים אותם ולא נעים לומר.....יותר נחמד כנראה להצטלם ולהתפרסם....כשמדובר באלמנות.....זה מביא יותר תרומות....ובשטח נו
מוישה
8
מקווה שלא תכעסו על מה שאכתוב: אלמנים מתחתנים מהר כאשר הילדים קטנים. יש רב מפורסם מאוד שאחרי שאשתו נפטרה, חודש אחרי, הוא כבר התחתן עם מישהי אחרת. היא הייתה במדרשה שלנו והייתי בשבת כלה שלה-כשסיפרתי לאחותי וגיסי בעלי התשובה הם היו בהלם. אז נראה לי שלאלמנים קשה פחות.
ירושלים
7
אמרתי ואני יאמר שוב תפסיק להתבכיין ולך להתחתן ותעשה טובה עם הילדים שלך אלמנה יותר קשה לה למצוא ולכן יש ארגונים לעומת זאת גבר קל לו למצוא יש הרבה סחורה בשוק ולכן התקופה הזאת היא זמנית ולא מצריכה ארגונים לשם כך. סוף פסוק תפסיקו לברבר
אלי
סליחה חוזר בי
אלי
תגובה נוראית של אדם רע
יעל
בתור ילד יתום שאבא שלי התחתן אחרי שנתיים וסבלתי מרורים מהאמא החורגת, והשנים הראשונות כמה שהיו קשות, היו זהב לעומת השנים שאחר כך
יתום מאמא
6
ראשית ליבי איתי באמת קיים צורך דחוף בסיוע לאלמנים. בינתיים ראוי לכל סבתא, דודה, שכנה שקרובה למשפחת אלמן להיות רגישות לסיטואציה. לראות במה אפשר לסייע למלא את חסרון האם. שיחה עם הבנות המתבגרות, רכישת ביגוד, עצה, תושייה שיתוף. אתן לא צריכות לגיע לבית האלמן תוכלנה להזמין את הבנות והילדים אליכן הביתה . כ
נון
5
תודה על הכתבה החשובה והנוגעת מאוד ללב. קוראת את התגובות, ולא מאמינה למה שאני קוראת! האם יהודים המכונים רחמנים בני רחמנים כתבו אותן? מה כל כך קשה להיות אמפתי לאלמן שעובר שנים קשות עם ילדיו היתומים? מה הצורך לכתוב את התגובות הקשות האלו? האם אין לכם לב בשר?
רחלי מירושלים
4
אני מזדהה עם המקרה הספציפי הזה, אבל אי אפשר לסמוך על מקרים אולי בודדים. מציע לעשות סקר רציני בעניין זה ואז להסיק מסקנות.
חיים אליעזר
3
כתבה ממש נוגעת ללב , אכן כאלמן בעבר אני מתחבר לנאמר בכאב גדול, רוב הארגונים עוזרים למגזר הנשי ופחות למגזר הגברי, יש לציין לטובה את הארגון של הרב מיילך בידרמן שבכל חג שלח מתנה עם מכתב חיזוק שנתן כח להמשך הדרך, אני אישית פחות רציתי עזרה העדפתי להתמודד לבד אבל אני מבין את הכאב של האלמנים והגרושים שיש ל
אלי דובדבני
2
זה ממש לא נכוןןן מתיחסים אליהם שווה בשוההפשוט בחגים כמו הדלקת נרות חנוכה שבועות שצריך תלינוד עם אבא אז יש לא לענין שיבוא אלמנים ואלמנות ביחד
חסיה
תקראי את הכתבה טוב ותביני על מה דיבר. כשיש בעיה האלמנות נמצאות והאלמנים לא.. וחנוכה זה לא רק הדלקת נרות
אלמן
1
מדהים לראות כמה טפשים יש בינינו. הרב חיים (מכיר אישית..), מעלה נקודה כואבת, ובמקום להשתתף עמו בצערו ובהתמודדויות הקשות של החיים, אנשים מרשים לעצמם לשפוט ו"לייעץ"... אברך את אותם הטפשים שלא ידעו צער שכזה, משום שללא ספק, הם לא ידעו איך להתמודד עם כלום. חג שמח, חודש טוב ושבת שלום
שמואל אבידן

