בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)
אלפי חסידי באבוב השתתפו בהדלקת נר רביעי בחצה"ק באבוב | אחר ההדלקה ערך הרבי את שולחנו הטהור לכבוד 'מלווה מלכה', האדמו"ר מזידטשוב באר שבע המתגורר בבורו פארק, נשא דברים בטיש לבקשת האדמו"ר מבאבוב, בתוך דבריו חידש חידוש נפלא, והאדמו"ר מבאבוב הוציא עטו מכיסו, ורשם את החידוש למען יעמוד לו לימים רבים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נשואי נכד האדמו"ר מכנובקא בעלזא, עב"ג נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, בת לחתנו האדמו"ר מווערצקי | אורח הכבוד בשמחה היה הרב זאב טווערסקי נכדו של האדמו"ר מסקווירא שהופיע בשליחותו לשמחה (חסידים)
מאות חסידים השתתפו אמש (שני) בשמחת ה'חתן מאל' (סעודה הנערכת לילה לפני החתונה) לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, החתן זאב טווערסקי בן חתנו הרה"צ רבי אהרן בן הרה"צ אב"ד רחמסטריווקא ירושלים, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מווערצקי, בן האדמו"ר מזידטשוב באר שבע, וחתן האדמו"ר מקרעטשניף | בריקודי המצווה טאנץ רקד החתן לפני הכלה כששניהם אוחזים בגארטיל (חסידים)