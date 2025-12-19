'קול סיני' לחנוכה ערב שבת חנוכה ומוצאי שבת: כל מה שצריכים לדעת הלכה למעשה • צפו מאי חנוכה: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות מעשיות לחג החנוכה • מנחה מוקדמת, סדר ההדלקה, כמות השמן ומה עושים במוצאי שבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

