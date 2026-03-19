חתונה בימי המלחמה? צפו בפתרון המהפכני של הפוסק הספרדי

רבים הם זוגות המאורסים שמתלבטים בימים אלו כיצד לנהוג עם חתונתם ש"נפלה" על ימי המלחמה עם איראן וחיזבאללה, האם לדחות אותה או שמא לקיימה עם מספר מועט של אנשים.

הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה מציג פתרון מהפכני לזוגות המתלבטים אותו קיבל ממרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

הפסק המלא

"אני רוצה לדבר על פתרון לרבים שבתקופה הזו, המון פונים ונמצאים בבעיה וצריך לתת לזה פתרון בסייעתא דשמיא, ונציע את הדברים.

"נמצאים רבותיי בימי מלחמה, עשרות אירועים מתבטלים, אולמות נסגרים וזוגות צעירים שכבר התכוננו ומגיעים ליום חתונתם נאלצים לבטל את החתונה, חלקם הגדול לא מוכנים להשלים עם זה, לעשות חתונה מצומצמת ודוחים את החתונה, ומיותר לדבר על התקלות השם ישמור שנגרמות ויכולות להיגרם מכך.

"ויש פתרון אני רוצה לומר לכל הרבנים, רבני בתי כנסיות, רבני היישובים, אנשים שמתעסקים עם הציבור - יש פתרון שעשינו אותו בעבר עם רבים ופשוט ראו ברכה ושמחו עד מאוד.

"שימו לב, הפתרון הזה קיבלתי אותו ממרן רבי עובדיה, עוד הרבה לפני הקורונה היה לי סיפור, לא אלאה אתכם בסיפור - אבל בסייעתא דשמיא זו הייתה הוראה לדורות.

"אנחנו נאמר לזוג הצעיר, בואו תתחתנו בזמן, בעשרה אפילו, אתם לא רוצים אירוע גדול, עשרה אנשים באיזה מסעדה קטנה או איזה מקום, באיזה בית, נעשה סעודת מצווה, אף אחד לא אמור לדעת מכך, ואתם תתחילו את החיים בעזרת השם יתברך.

"כשיחזרו כל האולמות, אתם תעשו, שימו לב, חתונה רגילה לכל דבר, תזמינו את כולם, שמלת כלה, חתן, כל מה שצריך, מה הבעיה? איך נעשה חתונה בלי חופה? שימו לב - אתם הרבנים תתחייבו להם שאתם עושים להם חופה.

"מה עם ברכות לבטלה? אתם תדאגו או הזוג ידאגו להביא לאולם בזמן החופה חתן וכלה אחרים שנמצאים בתוך שבעת ימי המשתה שלהם, הם יבואו, יאכלו משהו ויעמדו באולם בצד, אף אחד לא אמור לדעת מיהם. כשאתם תעשו שבע ברכות, 'בורא פרי הגפן', נדלג על ברכת האירוסין, הוא ייתן לה טבעת, יביא אפילו טלית חדשה, הכל טוב ויפה, נקרא את הכתובה - זה הכל מותר.

"נגיע לשבע ברכות, שיראה חופה, אתם תכוונו בשבע ברכות - על החתן וכלה אמיתיים שמסתובבים באולם, לא עליהם, ואפילו שזה לא בית חתנים, ולספרדים זה בעיה - במקרה כזה צורך גדול, זה נקרא "הוראת שעה", אפשר לעשות להם את הכל כמו שצריך ולכוון על החתן והכלה האמיתיים, והנה גם התחתנו בזמן - לא דחו את המזל שלהם, לא נכנסו לבעיות של איסורים, וגם קיבלו חתונה גדולה עם כל ההפקה שהם רצו.

"שיהיה רק שמחות ונזכה לגאולה השלמה בקרוב אמן ואמן".