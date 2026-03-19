כיכר השבת
בלי בושה, לאור יום

הגניבות בירושלים: חשוד ממזרח העיר נתפס גונב כשהוא מחופש ל....חרדי

תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד לאירועי גניבה מהשכונות החרדיות בירושלים, כשהוא מחופש לחרדי, החשוד נתפס על ידי המשטרה ומעצרו הוארך בבית המשפט (חדשות חרדים)

החשוד וכלי הפריצה (צילום: דוברות המשטרה )

הערבים ב ממשיכים להציק לתושבים החרדים, והמשטרה מעדכנת הבוקר (חמישי) על תפיסת חשוד שהתחפש לחרדי.

התפיסה הגיעה בעקבות ערנות אזרחית גבוהה, מה שהוביל למעצר חשוד בן 29, ממזרח ירושלים בחשד למעורבות בגניבות ופריצות באזור מרכז העיר.

בשעות הבוקר המוקדמות אתמול (רביעי), התקבל דיווח במשטרה אודות גניבת ציוד מחשוב מחנות בשכונת מעלות דפנה.

שעות ספורות לאחר מכן, בשעות אחר הצהריים, הבחינו אזרחים בחשוד הלבוש בביגוד הנחזה לחרדי שעורר את חשדם, והזעיקו את שוטרי תחנת לב הבירה, שהגיעו במהירות וביצעו את מעצרו של החשוד.

​בבדיקת השוטרים התברר כי החשוד הגיע למקום עם רכב הנושא לוחיות זיהוי שזויפו והוא חשוד כגנוב.

בחיפוש שנערך ברכב ועל גופו של החשוד, נתפסו כלי פריצה, אופניים חשמליים וציוד נוסף החשוד כגנוב.

​החשוד הובא היום לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד יום ראשון, לטובת המשך פעולות החקירה.

חח תחפושת לא מוצלחת
אבי
חחח.. ערבי. לא יודע שפורים כבר נגמר חחח
חרדית
כן, אני בטוח שיש אנשים שאבלים על כך שגילו שזה תחפושת, כי אם אפשר להגיד שחרדים גנבים למה לא?. כמאמר הפתגם: "הכה בחרדים ותרוויח מנדטים".
דוד בוצרי

