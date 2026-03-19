הערבים בירושלים ממשיכים להציק לתושבים החרדים, והמשטרה מעדכנת הבוקר (חמישי) על תפיסת חשוד שהתחפש לחרדי.

התפיסה הגיעה בעקבות ערנות אזרחית גבוהה, מה שהוביל למעצר חשוד בן 29, ממזרח ירושלים בחשד למעורבות בגניבות ופריצות באזור מרכז העיר.

בשעות הבוקר המוקדמות אתמול (רביעי), התקבל דיווח במשטרה אודות גניבת ציוד מחשוב מחנות בשכונת מעלות דפנה.

שעות ספורות לאחר מכן, בשעות אחר הצהריים, הבחינו אזרחים בחשוד הלבוש בביגוד הנחזה לחרדי שעורר את חשדם, והזעיקו את שוטרי תחנת לב הבירה, שהגיעו במהירות וביצעו את מעצרו של החשוד.

​בבדיקת השוטרים התברר כי החשוד הגיע למקום עם רכב הנושא לוחיות זיהוי שזויפו והוא חשוד כגנוב.

בחיפוש שנערך ברכב ועל גופו של החשוד, נתפסו כלי פריצה, אופניים חשמליים וציוד נוסף החשוד כגנוב.

​החשוד הובא היום לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד יום ראשון, לטובת המשך פעולות החקירה.