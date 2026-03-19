ה' לא עשה נס באיראן. הוא עשה משהו גדול יותר | צפו במרחב מוגן

בערב פורים תשפ"ו חווינו משהו שאין לו הסבר טבעי. משטר הרשע האיראני שחלם להשמיד את ישראל קורס. משהו דחף את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצאת למלחמה בשותפות עם עם ישראל.

האם אלה ניסים? האם זהו טבע?

פרשת ויקרא מגלה שאין שתי רשויות - ה' בשמים והטבע בארץ. הכל אחד. הטייס שטס לאירן, הכדור שעבר במילימטר מטראמפ, ואתם עצמכם - הכל אלוקות ממש.

מדוע אסור לנו לחזור על הטעות ההיסטורית של חזקיהו המלך? ואיך כל המהפכה העולמית הזו קשורה ישירות לנפש הבהמית ולעבודה הפנימית של כל אחד ואחת מאיתנו?

צפו בשיעור מאת המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון שישנה את האופן שבו אתם מסתכלים על החדשות, על המציאות ועל עצמכם.