איך הגיע החמור לתפילין? הגר"ש אלתר במסר מיוחד לנכדו היקר

הגר"ש אלתר בטיש לחיים לאחר התפילה ( צילום: דבר אמת )

איך הגיע החמור לתפילין? בחצרו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, ציינו השבוע מעמד הנחת תפילין לנכדו של ראש הישיבה, בן לבנו הרה"ג רבי אברהם מרדכי אלתר.

לרגל המעמד ערך ראש הישיבה 'טיש לחיים' לאחר תפילת שחרית בו נשא דברים באזניו של הנער שזכה להניח לראשונה טוטפות. המעמד התקיים ב'היכל הטישים' שנתרם ע"י הנגיד הרה"ח ר' אליעזר (לואי) שיינר, לעילוי נשמת הוריו ז"ל. בדברים שנשא עמד ראש הישיבה על הקשר בין 'חמור' לתפילין. הוא מזכיר את החלום שחלם רבא בו ראה חמור ומכך הסיק שתפיליו נפגמו (ובכין היתר מצביע על פליאה בדברי ה'ערוך'), ממשיך לפרשת פדיון פטר חמור שמופיע בתפילין, ומקשר לפרשת השבוע, פרשת העקדה, 'ויחבוש אברהם את חמורו'. "מאברהם אבינו", מסיק ראש הישיבה, "אנו לומדים שיש לקחת את החומריות ולשעבד אותה לקדושה".

בסוף דבריו התייחס ראש הישיבה לחבריו של החתן, תלמידי הישיבה הקטנה, שלרגל הארוע הגיעו להשתתף בתפילת שחרית עם ראש הישיבה, כשלשם כך השכימו קום ולמדו את הסדר הנלמד לפני התפילה, 'סדר פארטאגס', שעה לפני זמן ההשכמה הרשמי. "את ההתעוררות הזו צריך לקחת כל יום, ולכל היום", אומר להם ראש הישיבה.