ברקע הצהרת חמאס כי איתר את גופת החייל החטוף הדר גולדין הי"ד, הערב (שבת) דווח כי ממשל טראמפ הפעיל לחץ על חמאס בימים האחרונים להחזיר לישראל את גופתו של החטוף החלל הדר גולדין כדי לאפשר להגיע להסכם בין הצדדים לסיום משבר המחבלים ש"כלואים" במנהרות ברפיח.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, האמריקנים רואים במחבלים שנותרו במנהרות ברפיח כמוקד מתיחות שהביא לשתי הסלמות חמורות וערער את הפסקת האש ורוצים לפרק את המוקש הזה.

על פי הדיווח, בכירים אמריקנים אומרים כי ממשל טראמפ גם העביר לישראל את המסר לפיו ניתן להפוך את האירוע הזה למעין פרוייקט "פיילוט" לפירוק חמאס מנשקו בעזה.

הבכיר האמריקני אמר כי "אם חמאס יחזירו את גופתו של הדר גולדין זה יאפשר לנתניהו יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר עם 200 אנשי חמאס במנהרות ברפיח".

לדברי הבכיר האמריקני, ראשית, החטוף החלל הדר גולדין יוחזר לישראל. לאחר מכן המחבלים במנהרות יניחו את נשקם וייכנעו, ישראל תעניק "חנינה" למחבלים שייכנעו, המחבלים יזכו ל"מעבר בטוח" לשטח שבשליטת חמאס - או יוגלו למדינה שלישית. עם זאת, הבכיר אמריקני ציין כי עד כה לא נמצאה מדינה שתהיה מוכנה לקלוט אותם. לאחר מכן, המנהרות בהן שהו המחבלים יושמדו.

כזכור, ארגון הטרור הרצחני חמאס, טען במהלך שבת קודש, כי במהלך חפירות שביצע באיזור רפיח, הוא איתר את גופת החייל השבוי מזה 11.5 שנים, הדר גולדין הי"ד. הדיווחים על מציאת הגופה, הובאו בשופר הרשמי של חמאס - אל ג'זירה, שאף פרסם תיעודים מהחיפושים שהובילו למציאות הגופה.

גורם ישראלי בכיר מסר לכלי התקשורת: "נראה שחמאס לא מהתל בנו ויש לנו אינדיקציות חיוביות בנוגע למציאת הגופה של הדר הי"ד, אך לא תתבצע עסקה עם חמאס על הגופה והם יהיו מחויבים להחזירה".

ממשפחת גולדין נמסר הערב: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו".

עוד מסרה משפחת גולדין: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

הרמטכ"ל אייל זמיר, הגיע לאחר קבלת הדיווחים לבית משפחת גולדין בכפר סבא, כדי להיות איתה ברגעים המשמעותיים הללו.