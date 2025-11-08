ארגון הטרור הרצחני חמאס, טען במהלך שבת קודש, כי במהלך חפירות שביצע באיזור רפיח, הוא איתר את גופת החייל השבוי מזה 11.5 שנים, הדר גולדין הי"ד.

הדיווחים על מציאת הגופה, הובאו בשופר הרשמי של חמאס - אל ג'זירה, שאף פרסם תיעודים מהחיפושים שהובילו למציאות הגופה.

גורם ישראלי בכיר מסר לכלי התקשורת: "נראה שחמאס לא מהתל בנו ויש לנו אינדיקציות חיוביות בנוגע למציאת הגופה של הדר הי"ד, אך לא תתבצע עסקה עם חמאס על הגופה והם יהיו מחויבים להחזירה".

הרמטכ"ל אייל זמיר, הגיע לאחר קבלת הדיווחים לבית משפחת גולדין בכפר סבא, כדי להיות איתה ברגעים המשמעותיים הללו.

ממשפחת גולדין נמסר כעת: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו".

עוד מסרה משפחת גולדין: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר."

מדובר צה״ל נמסר: "הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר נפגש הערב עם משפחת גולדין ועדכן אותם בפרטים הידועים לצה״ל עד כה. זאת על רקע הקשר ההדוק שמקיים הרמטכ״ל עם המשפחה מזה שנים ארוכות".

עוד נמסר: "הרמטכ״ל עמד על מחויבותו ועל מחויבות צה״ל להשבת הדר ושל כלל החללים החטופים והדגיש את חשיבות האיפוק ברגעים רגישים אלה, עד להגעתו ולהשלמת הבדיקות והווידוא הנדרשים".