לאחר שנוער הגבעות כבר הואשמו, סיבת השריפה שפרצה הלילה בבית פלסטיני בכפר חירבת אבו פלאח שליד בנימין התבררה כקצר חשמלי ולא כהצתה. הפלסטינים טענו מוקדם יותר כי "20 רעולי פנים ביצעו את ההצתה".

לאחר השריפה, הכתב הצבאי דורון קדוש דווח כי "צה״ל ושב״כ חוקרים חשד להצתה מכוונת בית פלסטיני על יושביו - בידי פורעים יהודים. על פי הפלסטינים, היהודים הגיעו למקום רעולי פנים - והציתו את הבית".

בהודעת דוברות המשטרה נמסר: "בניגוד לפרסומים שפורסמו שלא על ידי גורמי החקירה בהקשר לדיווח על הצתה הלילה בבית בכפר ח’ירבת אבו פאלח שבגזרת בנימין. עולה בסבירות גבוהה בשלב זה של החקירה כי מדובר באירוע שריפה, שאינו נובע מהצתה אלא ככל הנראה מכשל חשמלי בתוך הבית.

כוחות משטרה של מחוז ש"י, ובהם חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) וגורמי שב"כ, בליווי כוח אבטחה של לוחמי צה"ל שהגיעו לזירה יחד עם חוקר שריפות של כבאות והצלה תחקרו את הזירה, גבו עדויות מבני המשפחה וחיפשו אחר ממצאים.

בזירה לא נמצאו שרידי בקבוקי תבערה ו/או חומר דליק. בנוסף נמצאו ממצאים שהצביעו על כך שלא מדובר בהצתה אלא על פי חוות דעת של חוקר שריפות של כבאות והצלה - כשל חשמלי.

צר לנו כי ישנם גורמים שאינם מנויים עם גורמי החקירה מהרו למסור פרטים שמטעים את הציבור וזאת מבלי לקבל עדכונים רשמיים ממשטרת ישראל שאמונה על חקירת האירוע. חקירת האירוע עדיין נמשכת במשטרת מחוז ש"י ושב"כ בכדי להגיע לחקר האמת".