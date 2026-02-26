בכירי הארגון ( צילום: דוברות המשטרה )

היחידה המרכזית במחוז צפון, עדכנה לפני זמן קצר (חמישי) כי תגיש כתב אישום בפרשת מבוך הכסף.

האישום יוגש לפי "חוק המאבק בארגוני פשע" נגד ראשי ארגון הפשע בכרי, ראש עיריית נצרת לשעבר ונוספים. החקירה יצוין נוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון יחד עם חקירות מס הכנסה חיפה, מע"מ חיפה, יחידת החילוט בהאפוטרופוס הכללי, רשות איסור להלבנת הון ומימון טרור, חטיבת המודיעין. אלו בכירי הארגון שיוגש נגדם כתב אישום: "רק נראה כמוסך"; לא תאמינו מה מצאו השוטרים בתוך מתחם ביישוב השקט קובי רוזן | 10:10 משטח עץ נזרק: הויכוח על חנייה בירושלים הסלים למהומה אלימה במיוחד קובי רוזן | 24.02.26 1. ראש הארגון- סמיר בכרי תושב נצרת בן 35. 2. סגן ראש הארגון- מוחמד פאחורי (עבאש) תושב נצרת בן 33 3. ראש עיריית נצרת לשעבר- עלי סלאם תושב נצרת בן 74 4. ראיד ריאן תושב נצרת 31 5. זוהיר בכרי תושב נצרת בן 25 6. אדם מורה תושב נצרת בן 42 7. מוחמד ריאן תושב נצרת בן 28 8. סאמר אבו אחמד תושב נוף הגליל בן 48 9. מועתז עאלם תושב כפר מנדא בן 38 10. שהד אבו נאג'י תושב ירושלים (נצרת במקור) בן 29 11. מוחמד עבד אל קאדר תושב טייבה בן 31 12. ג'פרי גדע תושב עתלית בן 68 13. סביח מלחם תושב נצרת בן 49 14. תאופיק מרואת תושב נצרת בן 60

התיעוד מהמעצרים - צילום: דוברות המשטרה התיעוד מהמעצרים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:11 התיעוד מהמעצרים ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החקירה שראשיתה החלה בהתמקדות במנגנון הוצאת כספי ציבור מעיריית נצרת אל ארגון הפשע, התפתחה בזכות גיוס עד מדינה שגויס בסיוע הרשות להגנה על עדים וכן בזכות איתור קורבנות שנסחטו על ידי ארגון הפשע במאות מיליונים לאורך שנות קיומו.

בחקירה הגלויה שנמשכה לאורך של כ-80 ימי מעצר של רבים מהנאשמים, הצליח צוות החקירה לחשוף עבירות רבות וחמורות שיוגשו באופן נדיר תחת החוק למאבק בארגוני הפשע, מה שצפוי להביא להחמרת הענישה כלפי הנאשמים.

עוד ניתן לציין כעת כי במהלך ימי החקירה הצליחו חוקרי הימ"ר להגיע לאחת התפיסות המשמעותיות בתיק כאשר הגיעו אל דירה בעיר נצרת בה הוחזקה קופת הצ'קים של הארגון בתוך תיק גב ובתוכו צ'קים "חיים" בשווי של כ-109,000,000 ש"ח. כל הצ'קים שנתפסו הופקדו לידי האפוטרופוס הכללי ועשרות בעלי הצ'קים הגיעו לחקירה במשרדי היחידה המרכזית.

כאמור, בעוד זמן קצר יובאו כלל המעורבים בפני בית משפט המחוזי בנצרת שם תגיש פרקליטות מחוז צפון את כתב האישום התקדימי נגד המעורבים.