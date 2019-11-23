לאחר שנוער הגבעות כבר הואשמו בשריפה שפרצה הלילה בבית פלסטיני בכפר חירבת אבו פלאח שליד בנימין, סיבת השריפה התבררה כקצר חשמלי ולא כהצתה | מהמשטרה נמסר כי "בסבירות גבוהה בשלב זה של החקירה כי מדובר באירוע שריפה, שאינו נובע מהצתה אלא ככל הנראה מכשל חשמלי" (משטרה)
שריפה פרצה במעון חרדי בעיר אלעד. 16 תינוקות סביב גיל השנה וחצי נפצעו כתוצאה משאיפת עשן ופונו לבית-החולים שניידר בפתח-תקווה. יחד עם התינוקות פונו 2 גננות שנפגעו אף הן באורח קל כתוצאה משאיפת עשן. מחקירה ראשונית עולה כי הדליקה פרצה עקב קצר חשמלי. תמונות (חדשות, בארץ)