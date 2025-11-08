כיכר השבת
שַֹמֵּחַ תְּשַֹמַּח רֵעִים

החברותא של מרן השיא את בנו – הראשל"צ כובד בסידור קידושין

קהל מכובד ונעלה נטל חלק בשמחת נישואי החתן, בנו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יונה, החברותא של מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ושל בנו הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, שאף כובד בסידור קידושין בחופה | בשמחה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, לצד עשרות דיינים, רבנים ראשיים ועוד. צפו בתיעוד (חרדים)

שמחת נישואי בן הגרי״מ יונה (צילום: באדיבות המצלם)
1
זכה ללמוד עם מרן אך אין אפשרות לומר שלמד כחברותא
דוד

