צפון הארץ ( צילום: אייל מרגולין/FLASH90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובשומרון.