מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובשומרון.
הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים יתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמישור החוף צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל. בערב ובמהלך הלילה, הגשמים יתפשטו בהדרגה גם למרכז הארץ ויתחזקו.
ביום ראשון, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
בערב, ובמהלך הלילה הגשמים צפויים להתחזק, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וגם חשש להצפות גם לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-18
תל אביב: 14-21
באר שבע: 8-19
חיפה: 15-21
טבריה: 11-20
צפת: 8-14
אילת: 13-22
