כיכר השבת
התחזית המלאה

לקראת מהפך במזג האוויר |  היום: חם מהרגיל, מסוף השבוע: מזג אוויר קיצוני

תחזית מזג האוויר המלאה לימים הקרובים: גשמים, סופות רעמים וחשש לשיטפונות | הטמפרטורות צפויות בכל רחבי הארץ (מזג האוויר)

כיכר השבת
צפון הארץ (צילום: אייל מרגולין/FLASH90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובשומרון.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים יתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמישור החוף צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל. בערב ובמהלך הלילה, הגשמים יתפשטו בהדרגה גם למרכז הארץ ויתחזקו.

ביום ראשון, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בערב, ובמהלך הלילה הגשמים צפויים להתחזק, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וגם חשש להצפות גם לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-22

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר