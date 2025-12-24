כיכר השבת
במפגן הצדעה בהרי יהודה

תורה בהר: צפו בתיעוד מסיום הש"ס במעלה עמוס בראשות גדולי ישראל

במעלה עמוס נערך מעמד סיום הש"ס מיוחד של כלל חברי הקהילה, לציון 45 שנה לייסוד היישוב | את המעמד פיארו גדולי הרבנים וראשי הישיבות, ואף אלו שנעדרו שיגרו מכתב ברכה שהוקראו לפני הציבור הענק |  צפו בתיעוד (חרדים)

סיום הש"ס במעלה עמוס (צילום: באדיבות המצלם)

עם סיום ימי החנוכה חגגו ביישוב החרדי מעלה עמוס את סיום הש"ס, שנלמד בעמל וביגיעת התורה על ידי כלל חברי הקהילה וצויין באירוע אדיר שנערך בסימן 45 שנים להקמת היישוב, בערב שייחרט עוד שנים רבות בזיכרון הקהילתי.

האירוע התקיים במתחם מרווח ומרשים בשטח של כ-300 מ"ר, שהוקם במיוחד לכבוד המעמד, כשבאולם השמחות הסמוך, הוסדרה צפייה באמצעות מצלמות במעגל סגור לטובת נשות הלומדים.

הערב נפתח בתפילת ערבית כשלפני התיבה עובר ראש ישיבת עטרת שלמה, הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ומיד לאחר מכן, נשא הגרש"ב דברים חוצבי להבות אש בזכות הלימוד הקהילתי המשותף.

רב היישוב, המרא דאתרא הגאון רבי זאב וואלף חרל״פ, נשא דברי חיזוק מיוחדים, וברגעי השיא של הדרשה בירך 'שהחיינו' ולאחר מכן סיים את הש"ס.

הגאון רבי יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר, נשא דברי חיזוק והתעוררות.

עוד השתתפו: הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת "מאור התורה" וחבר מועצת חכמי התורה. המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל. הגאון רבי שלמה זעפראני, אב"ד "כתר תורה". הגאון רבי צבי קאהן, ראש ישיבת אמרי נועם. והגאון רבי חיים אקרמן ראש הישיבה הגדולה ביתר.

במהלך הערב, הוקרנה בפני המשתתפים ברכתם של גדולי ישראל: ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שדיבר על החשיבות והמיוחדות בכך שקהילת מעלה עמוס בכללה לקחה חלק בלימוד הש"ס המשותף, וברכתו של ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן שבירך בחום את קהילת מעלה עמוס והעומד בראשה המרא דאתרא, ואף הביע את רצונו להגיע לביקור בישוב בקרוב.

לקראת הסיום הוקרא מכתבו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שכתב כי "לבני הקהילה בישוב מעלה עמוס… יהי רצון שקרן התורה ולומדיה יעלה, והתורה שאתם עמלים בה יקרין על כל הסביבה, וימשיכו להתפתח עוד מוסדות חינוך ותורה בישוב".

סיום הש"ס במעלה עמוס (צילום: באדיבות המצלם)
