'הפֶּרד לא מכה פעמיים'

תמונות רשמיות: קושנר וצוות בכיר עולים על נושאת המטוסים בלב הים הערבי

שלושת האישים הבכירים  ג’ארד קושנר, סטיב ויטקוף ואדמירל בראד קופר  סיירו בסופ"ש על נושאת המטוסים האמריקאית USS Abraham Lincoln | במהלך הביקור פגשו את צוות הספינה וצפו בפעילות האווירית, כחלק מהערכת מצב מול אתגרי הביטחון באזור (חדשות בעולם)

ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נוחתים על נושאת המטוסים לינקולן
ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נוחתים על נושאת המטוסים לינקולן| צילום: צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית
ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נוחתים על נושאת המטוסים לינקולן (צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית)

בלב הים הערבי, על סיפונה של ה-USS אברהם לינקולן, התייצבו בכירי הממשל האמריקאי למפגן של נחישות צבאית ודיפלומטית. ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, המובילים את המגעים מול איראן, הצטרפו בשבת האחרונה למפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, לביקור דרמטי שנועד להבהיר למנהיגים בטהראן: מוכנה לכל תרחיש.

הביקור נערך ב-7 בפברואר, מיד לאחר סיום סבב שיחות מול איראן ביום שישי, וסימן את המעבר המהיר שבין חדר הדיונים לשטח המבצעי. על סיפון נושאת המטוסים מסדרת נימיץ, צפו השלושה בביצועי מטוסי הקרב ופגשו את הלוחמים המוצבים באזור במטרה לשמור על היציבות הימית במזרח התיכון.

ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, על נושאת המטוסים לינקולן (צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית)

השלושה גם פגשו את הטייס שהפיל ימים ספורים קודם לכן כטב"ם איראני שהתקרב לנושאת המטוסים בצורה מאיימת. תיאר את המפגש ברשתות החברתיות והדגיש כי הכוחות "שומרים עלינו ומקיימים את המסר של הנשיא טראמפ: שלום מתוך עוצמה". לדבריו, הביקור נועד להראות לעולם את המוכנות והנחישות האמריקאית "במשמרת יומיומית" מול יריבים.

ג'ארד קושנר על נושאת המטוסים לינקולן (צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית)

במקביל למפגן הכוח הימי, הטונים מוושינגטון ומירושלים מחריפים. שגריר ארה"ב המיועד לישראל, מייק האקבי, השתמש בדימוי חריף כשהזהיר את טהראן מפני סירוב לדרישותיו של הנשיא טראמפ. "אין למידה מהבעיטה השנייה של הפרד", הצהיר האקבי בראיון ל-PBS, בהתייחסו לתקיפות האמריקאיות על מתקני הגרעין האיראניים ביוני האחרון. הוא הזהיר כי אם איראן לא תבחר בנתיב המשא ומתן, היא עלולה למצוא את עצמה שוב מאחורי ה"פרד" ולספוג מכה כואבת אף יותר.

סטיב ויטקוף, על נושאת המטוסים לינקולן (צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית)

בעוד בטהראן יש מי שרואים במלחמה אסטרטגיית הישרדות, המצור הכלכלי והמתיחות הצבאית מציבים את המשטר בפני דילמה קשה. האם יבחרו בנתיב המשא ומתן שהוצע להם, או שיספגו את "הבעיטה השנייה" שעליה הזהיר האקבי? בינתיים, ה-USS אברהם לינקולן ממשיכה לפטרל במים הסוערים של המפרץ, עדות שהאופציה הצבאית נותרה על השולחן.

