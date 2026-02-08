ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נוחתים על נושאת המטוסים לינקולן - צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נוחתים על נושאת המטוסים לינקולן | צילום: צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית 10 10 0:00 / 0:49 ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נוחתים על נושאת המטוסים לינקולן ( צילום: פיקוד מרכז של ארצות הברית )

בלב הים הערבי, על סיפונה של ה-USS אברהם לינקולן, התייצבו בכירי הממשל האמריקאי למפגן של נחישות צבאית ודיפלומטית. ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, המובילים את המגעים מול איראן, הצטרפו בשבת האחרונה למפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, לביקור דרמטי שנועד להבהיר למנהיגים בטהראן: ארצות הברית מוכנה לכל תרחיש. אסון בהודו: מתקן נדנדה ענקי קרס בפסטיבל עשרות נפצעו | צפו דני שפיץ | 09:48 הביקור נערך ב-7 בפברואר, מיד לאחר סיום סבב שיחות מול איראן ביום שישי, וסימן את המעבר המהיר שבין חדר הדיונים לשטח המבצעי. על סיפון נושאת המטוסים מסדרת נימיץ, צפו השלושה בביצועי מטוסי הקרב ופגשו את הלוחמים המוצבים באזור במטרה לשמור על היציבות הימית במזרח התיכון.

השלושה גם פגשו את הטייס שהפיל ימים ספורים קודם לכן כטב"ם איראני שהתקרב לנושאת המטוסים בצורה מאיימת. ויטקוף תיאר את המפגש ברשתות החברתיות והדגיש כי הכוחות "שומרים עלינו ומקיימים את המסר של הנשיא טראמפ: שלום מתוך עוצמה". לדבריו, הביקור נועד להראות לעולם את המוכנות והנחישות האמריקאית "במשמרת יומיומית" מול יריבים.

במקביל למפגן הכוח הימי, הטונים מוושינגטון ומירושלים מחריפים. שגריר ארה"ב המיועד לישראל, מייק האקבי, השתמש בדימוי חריף כשהזהיר את טהראן מפני סירוב לדרישותיו של הנשיא טראמפ. "אין למידה מהבעיטה השנייה של הפרד", הצהיר האקבי בראיון ל-PBS, בהתייחסו לתקיפות האמריקאיות על מתקני הגרעין האיראניים ביוני האחרון. הוא הזהיר כי אם איראן לא תבחר בנתיב המשא ומתן, היא עלולה למצוא את עצמה שוב מאחורי ה"פרד" ולספוג מכה כואבת אף יותר.

בעוד בטהראן יש מי שרואים במלחמה אסטרטגיית הישרדות, המצור הכלכלי והמתיחות הצבאית מציבים את המשטר בפני דילמה קשה. האם יבחרו בנתיב המשא ומתן שהוצע להם, או שיספגו את "הבעיטה השנייה" שעליה הזהיר האקבי? בינתיים, ה-USS אברהם לינקולן ממשיכה לפטרל במים הסוערים של המפרץ, עדות שהאופציה הצבאית נותרה על השולחן.