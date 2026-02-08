שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן לכאורה מתקדמות, אך שני הצדדים מתייחסים בחשדנות מרובה האחת כלפי השנייה, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לשיחות.

בציוץ שכתב הבוקר (ראשון) ברשתות החברתיות, כתב הנשיא האיראני, כי השיחות שהיו בעומאן "היו צעד קדימה להשגת המטרה".

לדבריו: "שיחות בין הצדדים, תמיד היו האסטרטגיה שלנו לפתרונות בדרכי שלום, אך העמדה שלנו בנושא הגרעין, מושתת על הזכויות המפורשות שלנו במסגרת האמנה של אי הפצת נשק גרעיני".

הנשיא האיראני התייחס גם לאיומים על התקיפה של ארצות הברית וכתב: "האומה האיראנית תמיד הגיבה לכבוד בכבוד, אך היא אינה סובלת את שפת הכוח".

בתוך כך, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בבית הבן, וידון עמו על המשא ומתן עם איראן. המנהיגים צפויים להתמקד בשיחה בדרישות של ישראל בכל הנוגע לשיחות של ארה"ב עם איראן.

בשל נסיעתו הדחופה של ראש הממשלה, הדיונים שהיו אמורים להתקיים השבוע בימים שלישי ורביעי בבית המשפט בתיקי נתניהו, יתבטלו.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי: "ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל מו״מ את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני".

כזכור, הנשיא טראמפ התייחס הבוקר לשיחות עם איראן, שיחות שנועדו למנוע פעולה צבאית של ארה"ב על אדמת איראן.

טראמפ אמר בצאתו מהבית הלבן כי: "זו הייתה התחלה טובה, נראה שהאיראנים רוצים מאוד להגיע לעסקה".

"יש זמן רב עד לעסקה", הדגיש הנשיא תוך שהוא מצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר בקו אדום של ארצות הברית.

מוקדם יותר דווח, כי ד"ר יובל שטייניץ, יו"ר חברת רפאל והשר לשעבר, מתייצב אל מול המצלמות ומשרטט תסריט בלהות שחורג מגבולות האזור. מי שנחשב לאחד המתריעים המרכזיים עוד לפני אסון ה-7 באוקטובר, נושא כעת בשורה מדאיגה לא רק לירושלים, אלא גם לבירות אירופה.

בשיחה מטלטלת בתוכנית "פגוש את העיתונות", חשף שטייניץ את הדילמה הקיומית המכרסמת בהנהגה האיראנית. לדבריו, המשטר בטהרן לכוד בין שני הלכי רוח: הניסיון הנואש "להרוויח זמן" מול החשש מקריסה פנימית, לבין דחף אפל והרסני הרבה יותר. "אני כן חושש ממהלכים שאפשר לקרוא להם אובדניים של האיראנים", הצהיר שטייניץ בנחרצות. הוא הסביר כי בקרב המשטר יש מי שמאמין כי "עדיף ליפול במלחמה מול ארצות הברית מאשר ליפול מבפנים".

האזהרה הדרמטית ביותר של שטייניץ הופנתה לעבר בעלות בריתה של ארה"ב מעבר לים. לפי הערכתו, אם יפרוץ עימות חזיתי, הנקמה האיראנית לא תעצור בגבולות ישראל. "ייתכן שחלק מהטילים האיראניים יגיעו גם לאירופה", הזהיר שטייניץ, והדגיש כי המטרה תהיה "לנקום בבעלי ברית של האמריקאים או בברית נאט"ו בכלל". מדובר בשינוי משוואה שמעמיד את היבשת הישנה בסכנה ישירה ומוחשית.

שטייניץ, שהזכיר כי הזהיר בעבר מפני מתקפת פתע רחבת היקף של חמאס, תרחיש שרבים ביטלו מחוסר דמיון קורא כעת לא לחזור על אותן טעויות. בכל הנוגע למלחמה מול איראן, הוא מבהיר כי ישראל חייבת להציב תנאי ברזל לכל הסדר עתידי. לדבריו, שום הסכם לא יוכל לכבול את ידיה של ישראל, אלא אם כן, מעבר לסוגיית הגרעין והטילים, איראן תכריז רשמית על הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל.

"כל עוד ההנהגה האיראנית קוראת להשמדה של מדינת ישראל, שום דבר לא יכול להגביל אותנו מלפעול שם", סיכם שטייניץ.