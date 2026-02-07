כיכר השבת
סוגיית הטילים הבליסטיים

ידונו על המו"מ עם איראן | נתניהו וטראמפ ייפגשו ביום רביעי בבית הלבן

ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארה״ב טראמפ ביום רביעי הקרוב בוושינגטון, ולדון עמו על המשא ומתן עם איראן (מדיני)

נתניהו וטראמפ בבית הלבן (צילום: לע"מ)

ראש הממשלה, , צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בבית הבן, וידון עמו על המשא ומתן עם . המנהיגים צפויים להתמקד בשיחה בדרישות של ישראל בכל הנוגע לשיחות של ארה"ב עם איראן.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי: "ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל מו״מ את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני".

כזכור, התייחס הבוקר לשיחות עם איראן, שיחות שנועדו למנוע פעולה צבאית של ארה"ב על אדמת איראן.

טראמפ אמר בצאתו מהבית הלבן כי: "זו הייתה התחלה טובה, נראה שהאיראנים רוצים מאוד להגיע לעסקה".

"יש זמן רב עד לעסקה", הדגיש הנשיא תוך שהוא מצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר בקו אדום של ארצות הברית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר