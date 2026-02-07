נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( צילום: לע"מ )

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בבית הבן, וידון עמו על המשא ומתן עם איראן. המנהיגים צפויים להתמקד בשיחה בדרישות של ישראל בכל הנוגע לשיחות של ארה"ב עם איראן.