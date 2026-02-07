ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בבית הבן, וידון עמו על המשא ומתן עם איראן. המנהיגים צפויים להתמקד בשיחה בדרישות של ישראל בכל הנוגע לשיחות של ארה"ב עם איראן.
מלשכת ראש הממשלה נמסר כי: "ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל מו״מ את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני".
כזכור, הנשיא טראמפ התייחס הבוקר לשיחות עם איראן, שיחות שנועדו למנוע פעולה צבאית של ארה"ב על אדמת איראן.
טראמפ אמר בצאתו מהבית הלבן כי: "זו הייתה התחלה טובה, נראה שהאיראנים רוצים מאוד להגיע לעסקה".
"יש זמן רב עד לעסקה", הדגיש הנשיא תוך שהוא מצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר בקו אדום של ארצות הברית.
