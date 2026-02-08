בעוד המזרח התיכון עמוד על קו הזינוק במתיחות מול איראן, ד"ר יובל שטייניץ, יו"ר חברת רפאל והשר לשעבר, מתייצב אל מול המצלמות ומשרטט תסריט בלהות שחורג מגבולות האזור. מי שנחשב לאחד המתריעים המרכזיים עוד לפני אסון ה-7 באוקטובר, נושא כעת בשורה מדאיגה לא רק לירושלים, אלא גם לבירות אירופה.

בשיחה מטלטלת בתוכנית "פגוש את העיתונות", חשף שטייניץ את הדילמה הקיומית המכרסמת בהנהגה האיראנית. לדבריו, המשטר בטהרן לכוד בין שני הלכי רוח: הניסיון הנואש "להרוויח זמן" מול החשש מקריסה פנימית, לבין דחף אפל והרסני הרבה יותר. "אני כן חושש ממהלכים שאפשר לקרוא להם אובדניים של האיראנים", הצהיר שטייניץ בנחרצות. הוא הסביר כי בקרב המשטר יש מי שמאמין כי "עדיף ליפול במלחמה מול ארצות הברית מאשר ליפול מבפנים".

האזהרה הדרמטית ביותר של שטייניץ הופנתה לעבר בעלות בריתה של ארה"ב מעבר לים. לפי הערכתו, אם יפרוץ עימות חזיתי, הנקמה האיראנית לא תעצור בגבולות ישראל. "ייתכן שחלק מהטילים האיראניים יגיעו גם לאירופה", הזהיר שטייניץ, והדגיש כי המטרה תהיה "לנקום בבעלי ברית של האמריקאים או בברית נאט"ו בכלל". מדובר בשינוי משוואה שמעמיד את היבשת הישנה בסכנה ישירה ומוחשית.

שטייניץ, שהזכיר כי הזהיר בעבר מפני מתקפת פתע רחבת היקף של חמאס, תרחיש שרבים ביטלו מחוסר דמיון קורא כעת לא לחזור על אותן טעויות. בכל הנוגע למלחמה מול איראן, הוא מבהיר כי ישראל חייבת להציב תנאי ברזל לכל הסדר עתידי. לדבריו, שום הסכם לא יוכל לכבול את ידיה של ישראל, אלא אם כן, מעבר לסוגיית הגרעין והטילים, איראן תכריז רשמית על הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל.

"כל עוד ההנהגה האיראנית קוראת להשמדה של מדינת ישראל, שום דבר לא יכול להגביל אותנו מלפעול שם", סיכם שטייניץ.