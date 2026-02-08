כיכר השבת
בזמן השיחות עם ארה"ב

בעוד כעשרה ימים: סוחרים בטהראן קוראים לחידוש ההפגנות נגד המשטר

קבוצת סוחרים בבזאר הגדול בטהראן קוראת לקיים הפגנת ענק עם סיום 40 ימי האבל על ההרוגים במהומות לפני כחודש | הסנאטור הרפובליקני גרהאם: "מקווה שהסכם יוכל לעמוד ביעדי הביטחון הלאומי שלנו" (בעולם)

גופות של נרצחים בידי המשטר באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה (בין שבת לראשון) כי קבוצת סוחרים בבזאר הגדול בעיר טהראן קוראת לערוך הפגנה בעוד כעשרה ימים, עם סיום 40 ימי האבל על ההרוגים במהומות לפני כחודש.

קריאת הסוחרים יכולה ללמד על ניסיון של העם ב לחדש את ההפגנות נגד המשטר, למרות טבח עשרות אלפי המפגינים בחודש שעבר.

בתוך כך, הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של הנשיא דונלד טראמפ, התייחס בחשבון הטוויטר שלו לשיחות בין לאיראן וכתב: "באשר לכל עסקה בין איראן לארה"ב, אני מקווה שהיא תוכל לעמוד ביעדי הביטחון הלאומי שלנו ובצורכי העם האיראני באמצעות דיפלומטיה. בהתחשב בהתנהגותה של איראן בנוגע לעסקאות, זה עלול להיות קשה למכור".

לדבריו: "אני פתוח ומבין שכל הסכם עם הרפובליקה האסלאמית וארצות הברית חייב להגיע לקונגרס לבדיקה ולהצבעה".

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בבית הלבן, וידון עמו על המשא ומתן עם איראן. המנהיגים צפויים להתמקד בשיחה בדרישות של ישראל בכל הנוגע לשיחות של ארה"ב עם איראן.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי: "ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל מו״מ את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני".

כזכור, הנשיא טראמפ התייחס הבוקר לשיחות עם איראן, שיחות שנועדו למנוע פעולה צבאית של ארה"ב על אדמת איראן.

טראמפ אמר בצאתו מהבית הלבן כי: "זו הייתה התחלה טובה, נראה שהאיראנים רוצים מאוד להגיע לעסקה".

"יש זמן רב עד לעסקה", הדגיש הנשיא תוך שהוא מצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר בקו אדום של ארצות הברית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר