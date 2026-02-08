הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה (בין שבת לראשון) כי קבוצת סוחרים בבזאר הגדול בעיר טהראן קוראת לערוך הפגנה בעוד כעשרה ימים, עם סיום 40 ימי האבל על ההרוגים במהומות לפני כחודש.

קריאת הסוחרים יכולה ללמד על ניסיון של העם באיראן לחדש את ההפגנות נגד המשטר, למרות טבח עשרות אלפי המפגינים בחודש שעבר.

בתוך כך, הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של הנשיא דונלד טראמפ, התייחס בחשבון הטוויטר שלו לשיחות בין ארה"ב לאיראן וכתב: "באשר לכל עסקה בין איראן לארה"ב, אני מקווה שהיא תוכל לעמוד ביעדי הביטחון הלאומי שלנו ובצורכי העם האיראני באמצעות דיפלומטיה. בהתחשב בהתנהגותה של איראן בנוגע לעסקאות, זה עלול להיות קשה למכור".

לדבריו: "אני פתוח ומבין שכל הסכם עם הרפובליקה האסלאמית וארצות הברית חייב להגיע לקונגרס לבדיקה ולהצבעה".

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בבית הלבן, וידון עמו על המשא ומתן עם איראן. המנהיגים צפויים להתמקד בשיחה בדרישות של ישראל בכל הנוגע לשיחות של ארה"ב עם איראן.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי: "ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל מו״מ את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני".

כזכור, הנשיא טראמפ התייחס הבוקר לשיחות עם איראן, שיחות שנועדו למנוע פעולה צבאית של ארה"ב על אדמת איראן.

טראמפ אמר בצאתו מהבית הלבן כי: "זו הייתה התחלה טובה, נראה שהאיראנים רוצים מאוד להגיע לעסקה".

"יש זמן רב עד לעסקה", הדגיש הנשיא תוך שהוא מצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר בקו אדום של ארצות הברית.