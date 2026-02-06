בבירת עומאן ייפתחו השיחות הישירות בין נציגי ארצות הברית ואיראן, בניסיון לבלום הידרדרות מהירה להסלמה צבאית אזורית ולמנוע תקיפה אמריקנית אפשרית נגד מתקני הגרעין האיראניים.

מדובר במפגש טעון במיוחד, שמתקיים על רקע תגבור משמעותי של הנוכחות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון, איומים פומביים מצד הבית הלבן – ולחץ גובר מצד ישראל.

שר החוץ האיראני ביקש להנמיך ציפיות כבר עם הגעתו לעומאן. “אנחנו זוכרים היטב את מה שאירע בשנה האחרונה”, אמר, “ולכן אנו נכנסים למו״מ הזה עם עיניים פקוחות, בערנות מלאה ובלי אשליות”.

בטהרן מדגישים כי עצם חידוש השיחות אינו מהווה ויתור, אלא ניסיון לבחון האם ניתן להגיע להבנות מבלי לפגוע, כהגדרתם, ב“זכויות ההגנתיות” של איראן.

מן הצד האמריקני, המסר חד לא פחות. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה כי הנשיא דונלד טראמפ מעוניין בהסכם – אך אינו כבול אליו. “הנשיא מאמין בדיפלומטיה כבחירה ראשונה”, אמרה, “אבל חשוב להבין שלנשיא יש גם אופציות אחרות. הוא המפקד העליון של הצבא החזק ביותר בהיסטוריה”.

לדבריה, טראמפ עוקב מקרוב אחר השיחות ומקבל עדכונים שוטפים בזמן אמת. “הוא מחכה לראות האם האיראנים באמת רציניים”, ציינה, והוסיפה כי היעד האמריקני ברור: “אפס יכולת גרעינית לאיראן”.

טראמפ עצמו אמר בנאום פומבי כי “באיראן מנהלים איתנו משא ומתן כי הם לא רוצים שנתקוף אותם”.

לפי דיווח ב“ניו יורק טיימס”, בטהרן מוכנים לשקול הקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין – אך זאת רק בתמורה להסרה משמעותית של הסנקציות האמריקניות.

גורמים אמריקניים המעורים בהכנות לשיחות אמרו ל-N12 כי מוקד הדיונים יהיה תוכנית הגרעין עצמה – מאגר האורניום המועשר שבידי איראן, רמת ההעשרה והתחייבות עתידית להפסקת העשרה. בין הדרישות שהועברו לאיראנים: מסירת כלל האורניום המועשר, ובמיוחד החומר המועשר לרמה של 60% – מרחק קצר בלבד מסף צבאי של 90%.

בנוסף, לפי הדיווחים, הצדדים הסכימו לדון גם בסוגיות נוספות, ובהן הטילים הבליסטיים ופעילות ארגוני טרור הנתמכים בידי איראן – ניסיון אמריקני להרחיב את ההסכם מעבר לגרעין, צעד שעלול להקשות עוד יותר על ההגעה להבנות.

הסבב הנוכחי שונה מקודמיו גם בזהות המשתתפים. לראשונה משתתף בשיחות גם ג’ארד קושנר, מקורבו וחתנו של טראמפ – מהלך שנתפס בוושינגטון כעדות לרצינות הנשיא, אך גם כאיתות ללחץ אישי ישיר על הצד האיראני.

בראש המשלחת האיראנית עומד שר החוץ עבאס עראקצ’י. דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאא’י, אמר כי מטרת המהלך הדיפלומטי היא “להגיע להבנה הוגנת, מוסכמת ומכובדת בנושא הגרעין”.

עם זאת, הוא הדגיש כי “הניסיונות המרים של העבר, הפרות ההתחייבויות והתוקפנות הצבאית – עומדים לנגד עינינו”. לדבריו, איראן מחויבת להגן על זכויות עמה, אך “אינה יכולה להרשות לעצמה להחמיץ הזדמנות לדיפלומטיה”.

בישראל עוקבים בדריכות. השבוע ביקר בארץ השליח האמריקני סטיב ויטקוף ונפגש עם ראש הממשלה ועם בכירי מערכת הביטחון. גורמים ישראלים אמרו כי הועבר לו מודיעין עדכני על התקדמות התוכנית האיראנית, וכי ראש הממשלה הבהיר שאין לסמוך על התחייבויות מטהראן. “ויטקוף היה לוחמני”, אמר גורם ביטחוני, “הוא מבין היטב את ניסיונות הסחבת האיראניים ולא מתכוון לאפשר להם למשוך זמן”.

ההערכה בירושלים נותרת פסימית: הפערים בין דרישת המקסימום האמריקנית לבין הקווים האדומים האיראניים גדולים, והסבירות להסכם כולל – נמוכה. עם זאת, כל עוד השיחות נמשכות, הדיפלומטיה עדיין מחזיקה את המלחמה במרחק נגיעה.