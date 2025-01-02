האם העימות מול איראן יחרוג הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון? יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, מזהיר בריאיון מטלטל מפני "מהלכים עובדניים" של טהרן וטילים בליסטיים שעלולים להפוך גם את בירות אירופה למטרות ישירות של המשטר האיראני (חדשות בארץ)
בשבועות האחרונים נשמעים קולות בישראל בדבר הצורך הדחוף בהקמת "חיל טילים", שיהווה תגובה ישראלית למתקפות מאיראן ותימן, ויחסוך את הצורך בתקיפות חיל האוויר הכרוכות בסיכון חיי הטייסים | יצאנו לבדוק את מגוון השיקולים בעד ונגד הקמת החיל, ומדוע למעשה צה"ל ממסמס כל רעיון שכזה? | וגם: הטילים שישראל מחזיקה - על פי פרסומים זרים כמובן (מגזין, צבא וביטחון)
מנדלבליט הבהיר בזמנו כי נתניהו לא היה חשוד כלל בתיק 3,000, פרשת הצוללות - אך תמלילי החקירות מעלים כי החוקרים היו להוטים להגיע אל ראש הממשלה ואל השר דאז, יובל שטייניץ | "תפשפש טוב בזיכרון שלך. התבקשת. אני בטוח. גם עם שטייניץ וגם עם רה"מ. עכשיו אתה צריך לחשוב על עצמך" (אקטואלי)