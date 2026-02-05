בני וקסלר בדמשק, קהיר ובגדד ( צילום: בני וקסלר )

הכל התחיל בצורה לא צפויה. בני וקסלר, שהקים אולפן הקלטות וארגון חסד "ישמח לב" לסיוע לילדים, עבר לפני עשור לעולם הייעוץ הפיננסי. המקצוע החדש פתח בפניו שערים לעולם, והוא החל לטייל כנוסע טיילן - לא כתייר אלא כמי שמחפש להכיר תרבויות ואנשים.

"לא עסקתי בתיירות רגילה", הוא מספר, "טיילתי כמו ר' בנימין מטודלה במאה ה-12 מתוך סקרנות אמיתית להכיר את העולם". התרבות האסלאמית מרתקת לפני שמונה שנים, כשעדיין לא ניתן היה לטוס לדובאי בדרכון ישראלי, בני החל להשתמש באזרחות הזרה שלו לטיולים במקומות אסורים. "בהתחלה פחדתי מאוד", הוא מודה, "אבל לאט לאט התאהבתי בתרבות הערבית והמוסלמית - תרבות משולבת עם קדמה". הוא טייל בקטאר, כווית, סעודיה ובחריין, ורבים הזהירו אותו שהוא מסכן את חייו. אבל בני המשיך - לעיראק, מלזיה, אינדונזיה, ואפילו אפגניסטן תחת שלטון הטאליבאן. בשנה האחרונה הוא ביקר בלבנון ובסוריה, וסיים את מסעותיו ב-120 מדינות ברחבי כל היבשות.

קבר איוב ( צילום: בני וקסלר )

סמטאות הרובע היהודי בדמשק ( צילום: בני וקסלר )

בעקבות חכמי ישראל בעיראק

"הייתי בקבר איוב ליד בגדד", מספר בני, "חז"ל נחלקו אם היה איוב או לא, אבל למוסלמים יש מסגד גדול בו הם מאמינים שאיוב נקבר. הורדתי נעליים ונכנסתי". ביקור נוסף של בני היה בקבר יחזקאל הנביא, מקום קדוש מאוד למוסלמים.

בני התחקה אחר ערי התלמוד - פומבדיתא ונהרדעא במחוזא, מקומות שהיו בשליטת דאעש כמה שנים. "יש במחוזא ארמון מהתקופה של האמוראים", הוא מתרגש, "ובאזור הזה היה בית מדרש של רבא ואביי, ועדיין יש שרידים במקום. מקומיים אמרו לי שפה היו היהודים, ועד היום יש שם שווקים גדולים".

בבגדד ביקר בני בבית מדרשו של הבן איש חי. "אי אפשר להיכנס פנימה - סכנת התמוטטות, אבל הרחוב נקרא 'אל-תורה', ויש שלטים עדיין בעברית מימי יהודי עיראק".

הוא גם הגיע לקברו של הבן איש חי, שהועבר בין בתי קברות בעיר. "זקנה מוסלמית הראתה לי את המקום, נעזרתי בחוקרים שעזרו לי לאתר אותו".

בית הקברות היהודי בגדד ( צילום: בני וקסלר )

רחובות היהודים בבגדד ( צילום: בני וקסלר )

מצרים: "הייתי הורג כל יהודי"

לא בכל מקום הרגיש בני בטוח. "מכל המדינות הערביות שהייתי בהן, הפחד להיחשף כיהודי - זה במצרים. זה סכנת חיים ממש". הוא ביקר בבית הכנסת שער השמים בקהיר, שיש עליו שמירה הדוקה. "כמה עשרות יהודים גרים בקהיר, והפחד שלהם הוא פחד אמיתי".

הנהג שליווה אותו מספר ימים אמר לו בגלוי: "הייתי הורג כל יהודי אם הייתי פוגש אותו". בני ראה תגובות באתרים ערבים על ביקורו של חוקר הקברים הנודע הרה"צ ר' ישראל מאיר גבאי במצרים: "99 אחוז הגיבו ששאם היו פוגשים אותו, היו הורגים אותו".

למרות הסכנה, בני ביקר בבית הכנסת בן עזרא ובמוזיאון החדש של קהיר - "מקום מטורף ומפואר, יש שם ציורי קיר שארכיאולוגים מאמינים שהם מתארים אירועי המקרא - עשרת המכות וקריעת ים סוף".

הכניסה לבית הקברות היהודי בקהיר ( צילום: בני וקסלר )

מדמשק לביירות

בדמשק ביקר בני וקסלר בשני בתי כנסת, אחד מהם הרוס לגמרי, בשכונה היהודית "חארת אל-יהוד". "פגשתי את היהודי סימן טוב שגר עד היום ברובע היהודי", הוא מספר, "עדיין רואים כתובות בעברית ברחובות". הוא הגיע לבית הקברות שבו נקבר המקובל ציס"ע רבי חיים ויטאל.

"אמרתי פרק תהילים בכיכר שבו תלו את אלי כהן", הוא מספר בהתרגשות. בלבנון ביקר בבית הכנסת היחיד שקיים - מגן אברהם בביירות, מקום מתוחזק אך לא הצליח להיכנס פנימה. "בבית הקברות היהודי, עד 2009 נקברו שם יהודים. להבדיל ביקרתי גם בקבר של נסראללה ימ"ש".

תיעודים מביקורו בלבנון נהפכו לוויראלים ונצפו ברשתות החברתיות. וקסלר מתפעל רשתות חברתיות בהם הוא מראה על חוויותיו במדינות שונות.

לפני שנה וחצי החליט בני להפוך את הניסיון שצבר למקצוע - הוא מארגן טיולים לקבוצות ויחידים למדינות שונות. "לא למקומות המסוכנים", הוא מדגיש, "אלא למקומות נורמליים למטייל הישראלי". רק אחרי שהכיר היטב את היעדים, החליט לעזור לאחרים לחוות את מה שהוא חווה.

הביקור בסוריה

בית כנסת אל פרנדש סוריה ( צילום: בני וקסלר )

בית כנסת אל פרנדש סוריה ( צילום: בני וקסלר )

בית כנסת אל פרנדש סוריה ( צילום: בני וקסלר )

כיכר מרג'ה דמשק ( צילום: בני וקסלר )

נשיא הקהילה בכור סימנטוב ( צילום: בני וקסלר )

בית כנסת הרוס ( צילום: בני וקסלר )

כניסה לבית כנסת נוסף ( צילום: בני וקסלר )

קבר רבי חיים ויטאל דמשק ( צילום: בני וקסלר )

בית הקברות היהודי דמשק ( צילום: בני וקסלר )

סמטאות הרובע היהודי בדמשק ( צילום: בני וקסלר )

סמטאות הרובע היהודי בדמשק ( צילום: בני וקסלר )

סמטאות הרובע היהודי בדמשק ( צילום: בני וקסלר )

סמטאות הרובע היהודי בדמשק ( צילום: בני וקסלר )

סמטאות הרובע היהודי בדמשק ( צילום: בני וקסלר )

הביקור במצרים

בית הכנסת בן עזרא בקהיר ( צילום: בני וקסלר )

בית כנסת בן עזרא בקהיר בפנים ( צילום: בני וקסלר )

הכניסה לבית הקברות היהודי בקהיר ( צילום: בני וקסלר )

קבר רבי חיים כפוסי ( צילום: בני וקסלר )

בית הכנסת שער השמים קהיר ( צילום: בני וקסלר )

בית הכנסת שער השמים קהיר ( צילום: בני וקסלר )

הביקור בעיראק

הכניסה לבית הכנסת של הבן איש חי ( צילום: בני וקסלר )

בית הספר היהודי (יש כיתוביות בעברית) ( צילום: בני וקסלר )

בית הכנסת של הבן איש חי ( צילום: בני וקסלר )

הכניסה לבית המדרש של הבן איש חי בבגדד ( צילום: בני וקסלר )

רחוב אל תורת (התורה) ( צילום: בני וקסלר )

בית כנסת נוסף בעיר העתיקה ( צילום: בני וקסלר )

רחובות היהודים בבגדד ( צילום: בני וקסלר )

רחובות היהודים בבגדד ( צילום: בני וקסלר )

רחוב התורה בבגדד ( צילום: בני וקסלר )

קבר איוב ( צילום: בני וקסלר )

קבר איוב בפנים ( צילום: בני וקסלר )

קבר איוב ( צילום: בני וקסלר )

קבר יחזקאל הנביא ( צילום: בני וקסלר )

קבר יחזקאל הנביא עם שיח מקומי ( צילום: בני וקסלר )

קבר יחזקאל הנביא ( צילום: בני וקסלר )

בית הקברות היהודי בגדד ( צילום: בני וקסלר )

קבר הבן איש חי ( צילום: בני וקסלר )

שער בבל, מכאן התחילו התהלוכות של נבוכדנצר ( צילום: בני וקסלר )

רחוב התהלוכות, נשאר ככה מאז ( צילום: בני וקסלר )

פסל האריה הידוע שקיים אלפי שנים ( צילום: בני וקסלר )

שווקים של מחוזא בבל ( צילום: בני וקסלר )

חורבות מחוזא ( צילום: בני וקסלר )

בית כנסת מאיר טוויג שנשאר בבגדד ( צילום: בני וקסלר )

בית כנסת מאיר טוויג שנשאר בבגדד ( צילום: בני וקסלר )

בית הספר היהודי אליאנס ( צילום: בני וקסלר )

השווקים של פומבדיתא ( צילום: בני וקסלר )