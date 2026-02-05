תשעה רבנים חדשים הוסמכו להוראה במעמד הילולת הרש"ש

במעמד רב משתתפים ציינו במוסדות "מאורות הרש"ש" את הילולת הרש"ש זיע"א, לצד ציון דרך של 36 שנות פעילות המוסדות בראשות הגאון הרב יהורם יפת. האירוע, שנערך בהשתתפות רבנים, דיינים ואישי ציבור, עמד בסימן הרחבת רשת בתי ההוראה של המוסדות.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם, הרבנים הגאונים: רבי שלמה מחפוד, רבי אבירן יצחק הלוי, רבי שמעוני בצלאלי, רבי אברהם צוריאל, רבי יואב אושרי, רבי שילה צדוק, רבי עזריאל צדוק והרב אורן צדוק. לצד האישים התורניים השתתפו גם נציגי ציבור, בהם ח"כ יונתן משרקי, ראש עיריית נס ציונה שמואל בוקסר, המשנה לראש העיר ערן רפאל וחבר מועצת עיריית בני ברק יונתן צדוק. את הערב הנחה מרדכי לוי. שיאו של המעמד נרשם עם הכרזתם של תשעה רבנים חדשים שהוסמכו לשמש כמורי הוראה ברשת "המאורות". הרבנים החדשים מצטרפים לעשרות המשיבים הפועלים בבתי ההוראה של המוסדות ברחבי הארץ. רשימת מורי ההוראה החדשים, הרבנים הגאונים (לפי סדר א' ב'): הרב אהרן בניהו, הרב אליה טובים, הרב שמואל כהן, הרב אריאל מלאכי, הרב יהונתן נגר, הרב יצחק נהרי, הרב שלום יוסף סימון, הרב יוסף חיים עדני והרב אוריאל צדוק.