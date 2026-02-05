כיכר השבת
גדול היה המעמד

תשעה רבנים חדשים הוסמכו להוראה במעמד הילולת הרש"ש

במעמד רבנים, דיינים ואישי ציבור הוסמכו במעמד הילולת הרש"ש תשעה רבנים חדשים להשיב בהלכה | במהלך האירוע נשאו גדולי הרבנים דברי תורה וברכה, וכן נשמעו פרקי שירה ממיטב הזמרים | צפו בגלריה (חרדים)

הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)

במעמד רב משתתפים ציינו במוסדות "מאורות הרש"ש" את הילולת הרש"ש זיע"א, לצד ציון דרך של 36 שנות פעילות המוסדות בראשות הגאון הרב יהורם יפת. האירוע, שנערך בהשתתפות רבנים, דיינים ואישי ציבור, עמד בסימן הרחבת רשת בתי ההוראה של המוסדות.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם, הרבנים הגאונים: רבי שלמה מחפוד, רבי אבירן יצחק הלוי, רבי שמעוני בצלאלי, רבי אברהם צוריאל, רבי יואב אושרי, רבי שילה צדוק, רבי עזריאל צדוק והרב אורן צדוק.

לצד האישים התורניים השתתפו גם נציגי ציבור, בהם ח"כ יונתן משרקי, ראש עיריית נס ציונה שמואל בוקסר, המשנה לראש העיר ערן רפאל וחבר מועצת עיריית בני ברק יונתן צדוק. את הערב הנחה מרדכי לוי.

שיאו של המעמד נרשם עם הכרזתם של תשעה רבנים חדשים שהוסמכו לשמש כמורי הוראה ברשת "המאורות". הרבנים החדשים מצטרפים לעשרות המשיבים הפועלים בבתי ההוראה של המוסדות ברחבי הארץ.

רשימת מורי ההוראה החדשים, הרבנים הגאונים (לפי סדר א' ב'): הרב אהרן בניהו, הרב אליה טובים, הרב שמואל כהן, הרב אריאל מלאכי, הרב יהונתן נגר, הרב יצחק נהרי, הרב שלום יוסף סימון, הרב יוסף חיים עדני והרב אוריאל צדוק.

הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)
הילולת הרש"ש (צילום: נועם אליהו)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

גדול היה המעמד

|

מדמשק לביירות

|

טור כלכלי שבועי | מגזין כיכר

|

אריה מנייר טואלט

|

סוגיית הגיוס | התשובות לכל השאלות

|

בראשות הראשון לציון

|

פרשת השבוע

|

הטור השבועי | פרשת יתרו

||
1

פקודות המטכ"ל

||
6

אל תחמיצו

|

מהחומות אל נופי הגליל

|

"התקף לב" בטיסה

||
2

ענבי הגפן

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר