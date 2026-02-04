כיכר השבת
למה אני מתפלל כמו רובוט? המגיד חוזר לרגע מטלטל בשבת בסיביר הקפואה

באמצעות סיפור מרגש על המשפיע רבי מענדל פוטרפס שעשה את השבת בסיביר הקפואה ללא שום מסגרת, מסביר המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון מה ההבדל בין יהדות חיה ליהדות טכנית ואיך להרגיש ולחוות את הקדושה גם כשהתפאורה החיצונית נעלמת (יהדות)

מרגישים לפעמים שהתפילה הפכה למכנית ואוטומטית? שהמצוות נעשות רק מתוך הרגל, בלי התרגשות וחיבור? אתם לא לבד.

בשיעור המיוחד הזה, עם המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, נצלול לתוך אחת הבעיות הכואבות בחיי היהדות: השגרה שהופכת אותנו לרובוטים.

באמצעות סיפור מרגש על המשפיע רבי מענדל פוטרפס שעשה את השבת בסיביר הקפואה ללא שום מסגרת, נלמד מה ההבדל בין יהדות חיה ליהדות טכנית ואיך להרגיש ולחוות את הקדושה גם כשהתפאורה החיצונית נעלמת.

מה בשיעור?

למה יתרו? מדוע התורה ניתנה דווקא לדמות שבאה מבחוץ ולא גדלה בתוך המערכת?

ה"קוף" של הרבי מקוצק: תובנה חריפה על הסכנה שבחיקוי עצמי.

מבית עבדים לבית בחירה: הביאור המהפכני של ה'קדושת לוי' – למה יצאנו ממצרים לפני שקיבלנו תורה?

הסוד לאותנטיות: איך מפסיקים לפחד מהחברה ומתחילים לדבר עם ה' באמת.

היהדות לא אמורה להיות ישנה ומשעממת. היא יכולה להיות אש חיה, אמיתית פנימית ובוערת. בוא לגלות מחדש את הניצוץ הפנימי.

