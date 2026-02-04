פרוייקט דיור ב'הר יונה' ( צילום: באדיבות המצלם )

לראשונה בתולדות חסידות סאטמר, שעד כה התמקדה במרכזים המובהקים בבני ברק, ירושלים, אלעד ובית שמש, מתארגנת קבוצה של עשרות אברכים להקמת קהילה חדשה בהר יונה. בכנס רתימה שנערך לאחרונה, הוצג המהלך ונידונו היבטיו הרוחניים והקהילתיים כחלק מההיערכות למעבר.

בדבריו בכינוס אברכי הקהילה, עמד מנהיג הקהילה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, על האתגר ביציאה ממעגלי המגורים הוותיקים. הוא הדגיש כי אף שהריחוק הפיזי מלווה בקושי טבעי, יש בו פוטנציאל משמעותי לחיזוק שלום הבית ולהקמת משפחות מתוך יישוב הדעת ורוגע. הרב אברהם יהושע יוזשעף, מעסקני הקהילה, ציין כי מדובר ביוזמה מאורגנת ולא במהלך פרטי. לדבריו, תכנון מוסדות החינוך על טהרת הקודש כבר נמצא בשלבים מתקדמים, ובמקביל פועלים להקמת בית כנסת שישמש מוקד רוחני וחברתי לגרעין המתגבש.

הכינוס בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

במהלך הכנס הוצגו גם היבטי הדיור, הכוללים דירות ברמת בנייה גבוהה מול הנוף, עם צפי אכלוס של כ-14 חודשים. עבור משפחות האברכים מדובר בחלופה נגישה משמעותית בהשוואה למצוקת הדיור במרכזי הערים.

הרב אליעזר בילר, היזם העומד מאחורי הפרויקט, ציין: "המטרה היא יצירת תשתית שלמה לחיים קהילתיים עם חינוך ורוח, בדרך שמתאימה לערכים החסידיים".

הכינוס בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

מחוץ לכינוס בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

הקהילה החדשה של סאטמר מצטרפת לחסידויות נוספות שכבר קבעו יתד בהר יונה, ובהן תולדות אברהם יצחק, דושינסקיא, ברסלב, ועוד, ומסמנת מגמה מתרחבת במפת המגורים של הציבור החסידי בישראל.