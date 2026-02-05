כיכר השבת
בראשות הראשון לציון

ברכות, שירה וערק | כך צוין הילולת רבי יצחק אבוחצירא בעיר הקודש ירושלים

במעמד גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, חגגו המונים את הילולת רבי יצחק אבוחצירא • הציבור צבא על שולחן הכבוד לקבלת בקבוק הערק המבורך עם חתימת ידו של הגאון רבי גדעון בן משה • סיפורי מופת, שירה אדירה והתעלות רוחנית עד השעות הקטנות של הלילה | צפו בגלריה (חרדים)

רבי גדעון בן משה מסביר סגולת הערק
רבי גדעון בן משה מסביר סגולת הערק| צילום: צילום: ברשות המוסדות
רבי גדעון בן משה מסביר סגולת הערק (צילום: ברשות המוסדות)

המונים השתתפו השבוע בהילולת רבי יצחק אבוחצירא שנערכה באולם מקומי בירושלים, בראשות ראש מוסדות "יורו משפטיך", הגאון רבי גדעון בן משה.

באירוע השתתפו רבנים ודיינים בולטים, ביניהם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי נסים בן שמעון, ועוד.

במהלך הערב השתתפו דיינים ואישי ציבור נוספים, בהם הגאון רבי עידו שחר, הגאון רבי כתריאל צדוק, הגאון רבי יוסף חיים לוריא, הגאון רבי ציון והגאון רבי יאיר אביקסיס. שרים ואישי ציבור נוספים שנבצר מהם להגיע בשל ההצבעות על התקציב בכנסת, שלחו את התנצלותם. כמו כן, הגאון רבי שלמה מחפוד והגאון רבי צמח מאזוז שלחו מכתבי ברכה לרגל המעמד והתנצלו על היעדרותם עקב מצבם הבריאותי.

הילולת רבי יצחק אבוחצירא זי"ע (צילום: ברשות המוסדות)

