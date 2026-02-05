בראשות הראשון לציון ברכות, שירה וערק | כך צוין הילולת רבי יצחק אבוחצירא בעיר הקודש ירושלים במעמד גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, חגגו המונים את הילולת רבי יצחק אבוחצירא • הציבור צבא על שולחן הכבוד לקבלת בקבוק הערק המבורך עם חתימת ידו של הגאון רבי גדעון בן משה • סיפורי מופת, שירה אדירה והתעלות רוחנית עד השעות הקטנות של הלילה | צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:32