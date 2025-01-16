ערב יום הכיפורים, 'כיכר השבת' במשדר מיוחד - "לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" | הגאון רבי גדעון בן משה - ראב"ד ירושלים, והמקובל הרב יצחק בצרי - נכדו של הבן איש חי, משוחחים עם יוסי עבדו על היום הקדוש ביותר בשנה | הדרכה מעשית, הלכות, סגולות והסודות הרוחניים של יום כיפור | מהי הכוונה הפשוטה שכולם יכולים לעשות ב'כל נדרי', עת רצון יוצאת דופן ואיזו בקשה אחת בשעת 'נעילה' עשויה לשנות לכם את כל השנה? • צפו (יום הכיפורים)
תושבים רבים בלוס אנג'לס שיגרו פניות לראב"ד ירושלים הגאון רבי גדעון בן משה, אשר נוסע בתדירות להרביץ תורה במקום בפני תלמידים רבים, ושאלו מדוע היכו השריפות בעיר. הראב"ד השיב להם במכתב מפורט תשובה מדהימה | המכתב המלא (חרדים)