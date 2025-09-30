ערב יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה, "כיכר השבת" במשדר מיוחד - "לפני ה' תטהרו" בהנחיית יוסי עבדו, ובהשתתפות הגאון רבי גדעון בן משה - ראב"ד ירושלים, והמקובל הרב יצחק בצרי - משושלת הבן איש חי, להדרכה מעשית לערב יום כיפור וחשיפת הסודות הרוחניים של היום הקדוש.

ההלכה המעשית והכנה גופנית

הרב גדעון בן משה מדגיש כי מצוות האכילה בתשיעי היא חלק מן ההכנות, שהרי "האוכל בתשיעי ומתענה בעשירי נחשב כמי שהתענה תשיעי ועשירי", ולכן צריך לבוא ליום הכיפורים מתוך שמחה וחוסן ולא מתוך שבירתו הגופנית של האדם.

תוספת יום הכיפורים: יש מצווה מן התורה לקבל את קדושת היום 10–20 דקות לפני שקיעת החמה.

שתייה יעילה: יש לשתות בהדרגה ביממה ואף ביומיים שלפני הצום. הרב הזהיר כי העמסת נוזלים חדה מזיקה, כיוון שהיא גורמת לגוף לפלוט את הנוזלים במהירות.

דיני נשים בהיריון וחולים: נשים בהיריון חייבות בצום אך במנוחה מוחלטת בבית. פיקוח נפש דוחה צום.

הסודות והכוונות הרוחניות

הרב יצחק בצרי ציין שכיבוד הורים הוא בסיס לכל הברכות, ומומלץ לנשק את יד ההורים כל פעם שפוגשים אותם.

מנהג הכפרות וטבילה

מנהג הכפרות: על פי האר"י הקדוש, יש להקפיד על תרנגול (לגבר) ותרנגולת (לאישה), ויש עניין מיוחד גם בתרנגול לבן. מצווה למסור את התרנגול לאברכים או לעניים לאכילה.

טבילה בערב כיפור וכוונותיה: יש עניין לטבול אחרי חצות היום על פי האר"י.

סדר 7 הכוונות המומלץ למרן הבן איש חי (פירוט מלא):

ליטהר מכל הטומאות. לתיקון הכעס. לשם תשובה. טיהור מכל העוונות. למתק הדין והגבורה בחסדים. לפשוט מעליו בגדי החול, ולכוון: "תכלה שנה וקללותיה". לקבל הארת קדושת יום הכיפורים, ולכוון: "תחל שנה וברכותיה".

מעמד "כל נדרי" וברכת הורים

סוד "כל נדרי": זוהי תפילה חדשה מאוד (על פי האר"י) שמשפיעה הרבה שפע רוחני וגשמי ומתקנת את פגם היסוד. חשוב לנשק את ספר התורה הראשון ולחבק אותו 7 פעמים כתיקון.

ברכת הורים: בשעת כל נדרי זוהי עת רצון מיוחדת. מומלץ שהילדים ינשקו את ידי ההורים ויקבלו ברכה, זכר לברכת יעקב לאפרים ומנשה. כמו כן, מומלץ שכל הציבור יאמר שהוא מוחל וסולח לכל אחד.

כוונת הלב, תשובה מעשית ונעילה

רגעי התפילה והסגולות

הווידוי הגדול (לרבנו ניסים): מומלץ לקרוא אותו בערב יום הכיפורים (בליל כל נדרי). הווידוי נעשה בכוונה עמוקה תוך הכאה קלה על הלב.

סדר העבודה: אמירתו נחשבת ל"נשלמה פרים שפתינו" – כביצוע העבודה בפועל בבית המקדש.

חומרת ראיית קרי: חז"ל תיארו זאת כסימן קשה המעיד שהתענית לא התקבלה.

עצות מניעה: היזהרות מעיסוק בענייני חול לפני השינה, קריאת שמע על המיטה בכוונה, ורגליים מגולות בשינה.

סגולת ישועה: קריאת מעשה העקדה במנחה היא סגולה לישועה כללית.

שעת נעילה ובקשות

שעת השיא: נעילה היא זמן חיתום הדין. על פי החיד"א, אז מתקבלות אף תפילות שלא נענו כל השנה.

שלוש בקשות מומלצות: רוח הקודש, בנים צדיקים, או עשירות.

הכוונה המרכזית: הרב בצרי מכוון על חינוך הילדים; מי שמבקש זאת בכוונה, זוכה גם בשתי הבקשות הנלוות – עושר ורוח הקודש.

מנהג הרב כדורי: יוסי עבדו מספר בשם הרב בניהו שמואלי כי הרב כדורי נהג לכוון על נושא אחר בכל תפילה מראש השנה ועד נעילה.

קבלות לשנה: מומלץ לקבוע קבלות ברורות: אחת ב"סור מרע" ואחת ב"עשה טוב".

מוצאי יום הכיפורים: מעבר לשמחה של מצווה

תקיעת שופר: התקיעה היא סמלית בלבד (ואינה מוציאה את הצום), אך היא נושאת משמעות גדולה - היא זכר לתקיעה לשחרור עבדים בשנת היובל.

הבדלה במוצאי כיפור: אכילה מותרת רק לאחר הבדלה על כוס ועל נר שדלק מערב כיפור (נר שלא כבה). אין מברכים על בשמים.

המעבר לשמחה: מן הראוי לעבור מיד לשמחה של מצווה, להתחיל בבניית הסוכה ולהיערך לקניית ארבעת המינים.

יהי רצון שהשם יגזור עלינו גזרות טובות ושנה טובה ומתוקה – תחל שנה וברכותיה!

