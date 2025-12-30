ר' ישראל זלץ ז"ל, יהודי שומר מצוות בן 77, תושב סידהרסט שבשכונת "פייב טאונס" בלונג איילנד שבניו יורק - נהרג אתמול בתאונת דרכים קטלנית במיוחד סמוך לביתו.

התאונה התרחשה בשעת לפנות בוקר יום שני, שעון מקומי, כאשר רכב נוסף התנגש חזיתית בעוצמה רבה ברכב שבו נסע. זלץ נפצע אנושות ונותר לכוד ברכב.

כוחות הצלה הגיעו למקום וניסו להעניק לו טיפול רפואי ראשוני במטרה להציל את חייו. הוא פונה לבית חולים סמוך, אולם למרבה הצער שם נקבע מותו בשל הפצעים הקשים מהתאונה.

מתנדבי "אחיעזר - חסד של אמת" באזור, בראשות ברוך בער בנדר, נכחו בזירת התאונה ובבית החולים ודאגו לכבוד המת ולכל הנדרש. כך דווח באתר YWN.

עוד דווח כי על פי תחקיר ראשוני עולה כי נהג הרכב השני שהתנגש ברכבו של זלץ הוא ככל הנראה צעיר כבן 18, וכנראה שנעצר בידי המשטרה. בינתיים נסיבות התאונה נדבקות.

ההלוויה צפויה להתקיים היום, יום שלישי, בשעת צהרים שעון מקומי בבית ההלוויות היהודי בלונג איילנד.